Отправишься в путешествие за пределы нашей галактики, чтобы узнать есть ли у человечества будущее среди звёзд. Специально для сферического купола был разработан видео-контент, созданы уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, подобраны оригинальные световые решения для эффектной работы в зале: всё это позволит представить зрителю не реплику фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его особой атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно Музыку к фильму.