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Интерстеллар

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Отправишься в путешествие за пределы нашей галактики, чтобы узнать есть ли у человечества будущее среди звёзд. Специально для сферического купола был разработан видео-контент, созданы уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, подобраны оригинальные световые решения для эффектной работы в зале: всё это позволит представить зрителю не реплику фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его особой атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно Музыку к фильму.

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