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Оркестр под звёздами «Симфония Depeche Mode»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Под огромным куполом планетария прозвучит музыка группы, навсегда вошедшей в мировую культуру. Симфонический трибьют Depeche Mode под звёздным небом — вечер, где холодный звук синтезаторов встречается с красотой симфонического оркестра. Тебя ждёт «Enjoy the silence» в беззвучной бесконечности космоса, «Personal Jesus» и одинокий спутник, курсирующий у далёких звёзд. Симфония разрежённого пространства, мультимедийной графики, темноты большого звёздного зала и любимой музыки. Влияние группы Depeche Mode на нашу жизнь невозможно переоценить. Под эти песни мы учились искренности, взрослели и находили себя. Их мрачное электронное звучание стало саундтреком нашей жизни. Мы узнавали, что иногда моменты тишины и близость важнее разговоров. О том, что иногда всё, что нужно человеку это человек. Этот концерт — подарок для всех любителей Depeche Mode, а разрежённый космос и звёздное небо 25-метрового купола идеально сочетается с их музыкальным наследием.

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