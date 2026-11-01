Маленькая деревенька непреклонных, подобно льду, северян, покоится среди заснеженных гор. Имя ей Ульфборг и, на первый взгляд, в ней нет ничего особенного. Именно поэтому там и обосновался твой старый друг и напарник — молодой друид по имени Вальдо, от которого давненько не слышно вестей. На удачу молодого друида, путь до твоего следующего контракта лежит как раз через эти места. Так почему бы не навестить неожиданно замолчавшего сопартийца? В процессе поисков, ты узнаешь многое о себе, и о секретах, которые местные давно похоронили под толщами снега и льда. Так что же случилось с компаньоном, какие тайны хранят жители Ульфборга и почему в горах вокруг почти никогда не затихает волчий вой? — Профессиональные мастера, обученные по авторской системе, с большим опытом и харизмой; — 4к экран для дополнения атмосферы фэнтези; — Качественно покрашенные миниатюры и многое другое. Записаться на игру можно в личных сообщениях сообщества. Для записи, пиши: — Дату; — Количество участников; — Номер телефона. Оплата на месте. Подходит для новичков.