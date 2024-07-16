Лучшее за неделю: винные приключения, кроличьи интриги и грибной апокалипсис

Москва
Москвичи буквально блистают на буфетной дискотеке, музыкально фантазируют, благодаря Эрнесту Хемингуэю, а ещё релаксируют через искусство. Летняя столица не может обойтись без поцелуев. Легкий дейтинг, увлекательные игры — мягко вливайся в поцелуйное комьюнити. Будь настоящим киссером!
Волшебный мир «Гарри Поттера», тысячи огней «Лала-Лэнда», бескрайняя Вселенная «...
от 2900₽
Тебе пришло письмо из Хогвартса! И в нём ты приглашен присоединиться к путешест...
от 1300₽
Бар Евгенич приглашает принять участие в первом шахматном турнире, организованны...
Бесплатно
Релаксация через искусство – твори и отдыхай! Готовься к невероятному вечеру в ...
5000₽
"Крыши и Выше" представляют серию летних концертов на самых видовых крышах Москв...
от 2700₽
А ты точно знаешь, кто такие хищники? Что определяет хищника? Агрессивность, эф...
от 1000₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/kissbarclub Чем Кисскотека отличается от Поцелуйного Бара и почему она идеально подходит для новичков? Кисскотека ...
В ДК Кристалл будут танцы, концерт, буфет и дискотека. В самый разгар лета пройдёт событие, от которого ты будешь буквально блистать. Это подтверждает line-up, собранный исключительно из артистов, к...
Тебя встретит стол закусок и ледяное игристое. За большим столом будешь пробовать и угадывать 8 сыров, узнавая о них новое от основателя студии Юлии Хорошавиной. Будут настоящие итальянские, французс...
PLY & Чувство Ритма представят музыкальную фантазию на тему великой книги Эрнест...
1000₽
Санкт-Петербург
Гастрономический Петербург пробует глазунью и изучает русскую дачу, трапезничает любимыми блюдами Достоевского на гастро-концерте и чаёвничает в Доме кино. А загадочный Питер пытается понять, зачем люди приклеивают себя к стенам, бесконечно щекочут нервы на хоррорах и хотят перебраться на экзопланеты?
Лето, наполненное солнечным светом и музыкой, зовёт всех на инди-фестиваль - Solar Flares. Это путешествие в мир звуков, где каждый найдёт для себя что-то особенное. На одной сцене соберутся четыре г...
Виноиндустрия 2024 - это винная выставка, которая пройдет 23-25 июля в Санкт-Пе...
от 800₽
Есть ли смысл в перформансе? Зачем люди приклеивают себя к стенам, обмазываются краской и едят её, смотрят посетителям в глаза, и совершают прочие действия во имя шокирования других людей? На третьей...
Классический фантастический хоррор, психологический хоррор (триллер), джалло, боди-хоррор. Люди всегда любили страшное кино. На лекции ты узнаешь, почему люди любят щекотать себе нервы в кинотеатре, ...
Перерождение и трансформация. Реинкарнация и просветление. Память о прошлых жизн...
от 1200₽
История убийства двух 19-летних девушек. Освобождающая история борьбы за жизнь...
от 1700₽
В основе нового спектакля Романа Кагановича – пьеса Анастасии Букреевой, созданн...
от 2200₽
Земля, Венера и Марс — родственники, но не близнецы. Земля - живая планета, на М...
от 1200₽
Гастрономический концерт Гостей мероприятия ждёт удивительная трапеза из любимы...
от 900₽
Экскурсия начнётся на улице у входа в итальянское палаццо, оно же памятник культуры в стиле неоренессанс — одно из красивейших зданий на Манежной площади. Гид Инна расскажет, для чего его строили изна...
«.. дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чёртом в данном случае руководила зл...
2500₽
Екатеринбург
На Урале слушают миколога, рассказывающего про грибы, которые могут подпортить жизнь человечеству в недалёком будущем! Играют в Beer Pong и пробуют настоящий северный стрит-фуд на фесте. А ещё исследуют ночную жизнь нулевых на авторской экскурсии и изучают город с рокерской точки зрения.
Формат Stand Up-мероприятий, где выступают только опытные комики, которые зареко...
500₽
Еда — это то, что во все времена одновременно объединяло и разъединяло людей. А вот как питались горожане в пору задекларированного всеобщего равенства? Почему фабрики-кухни так и не вытеснили рестора...
Знаешь ли ты, что грибы могут эволюционировать? С изменением климата и экосистем...
300₽
Что из себя представляет счастье и как его достичь? В чем люди пытаются найти пользу для своего экзистенциального положения? Почему скука становится нормой и как её избежать? Этими вопросами задаются...
Музыкально-гастрономический фестиваль, хедлайнер фестиваля – NILETTO. Гостей жду...
2700₽
Экскурсия по Площади Парижской коммуны со скетчингом. В 1920-е годы Площадь Парижской коммуны проектировалась как главная площадь Свердловска. Ее ключевое, центральное значение сейчас угадывается благ...
Как взаимодействуют между собой искусство и философия? Что у них общего? Каким о...
400₽
Городские исследователи Алексей Шахов и Михаил Вербицкий проводят три автобусные экскурсии по истории ночной жизни Екатеринбурга в новейшей истории. Каждая экскурсия посвящена своей эпохе и будет соп...
Во время авторской экскурсии журналиста Светланы Толмачевой гости Екатеринбурга ...
от 1000₽
Художница Ася Митрофанова, которая проведет мастер-класс, совместно с Ритой Хаак создала большого красочного дракона, лежащего на облаках, специально для выставки «Мои забытые сны». Ася Митрофанова –...
Казань
В Татарстане афиша сочная и даже вкусная. Буквально! Есть шоу-представление по 5 органам чувств, но акцент на вкусовых впечатлениях. Летом совсем не спится от активностей — приходи послушать клинического психолога, она расскажет про бессонницу и как наладить сладкий сон. А если ты всё еще думаешь, как спланировать необычное свидание, то вот тебе вариант — на бегу. Забег по ночной Казани, красивая луна, высокий уровень эндорфинов, чем не вау-свидание?
Предпоказ спектакля. Ты первым увидишь тестовую версию! Жизнь полна удивительны...
от 1500₽
Открой для себя ночь, когда белый это не просто цвет — это чувство... Voda.Event приглашает на вечеринку где каждый момент наполнен светом и волшебством. Посередине открытой площадки развернётся танц...
Масштабный цветочный фестиваль Казани. В этот раз ожидается более 50 участников....
Бесплатно
Будут говорить о главных архитекторах ХХ века и дегустировать вино с профессиональным сомелье. Историк архитектуры Айрат Багаутдинов раскроет противостояние двух тенденций. С одной стороны — присвоен...
Если свидание под луной, то только на бегу! Разгар лета, миллионы огней любимого...
от 1600₽
Выставка представляет собой уникальное исследование взаимодействия между формами и пространством. Художники (Владимир Муртазин, Ирина Зеленова, Мария Исаева, Евгений Завитневич) играют с противоречи...
Пешая аудиопрогулка по центру семьи «Казан», рассказывающая о жизненных перипети...
1500₽
Серия научно-популярных лекций в рамках научного лектория Milmax Science в амфитеатре парка «Черное озеро». Как наладить здоровый сон расскажет Мария Щевлягина — клинический психолог, специалист по ...
Концепт open-air фестиваля отсылает к фильму «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Под открытым небом разместятся: - два танцпола - серия баров - выставка тюнингованных автомобилей - фудкорт со стритфу...
«Туган як» — это захватывающее шоу-представление, где ты сможешь погрузиться в м...
9800₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытое телеграм-сообщество. Каждую неделю пользователи приложения ходят по разным событиям и проверяют качество контента. На этот раз они побывали на книжной вечеринке по Толстому и на музыкальной сказке в Анненкирхе.
Куда собираемся с комьюнити?
Всё лето в Галерее Синара Арт будет работать персональная выставка Риты Хаак «Мо...
от 250₽
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