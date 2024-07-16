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Лучшее за неделю: винные приключения, кроличьи интриги и грибной апокалипсис

Летних приключений много не бывает. С «Кавром» и письмо из Хогвартса придёт, и кролик пригласит на винный вечер, и грибной апокалипсис застанешь. Лучшее — в статье.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

Москвичи буквально блистают на буфетной дискотеке, музыкально фантазируют, благодаря Эрнесту Хемингуэю, а ещё релаксируют через искусство. Летняя столица не может обойтись без поцелуев. Легкий дейтинг, увлекательные игры — мягко вливайся в поцелуйное комьюнити. Будь настоящим киссером!  

Хиты мира кино. Сияние тысячи свечей
Хиты мира кино. Сияние тысячи свечей

Волшебный мир «Гарри Поттера», тысячи огней «Лала-Лэнда», бескрайняя Вселенная «...

Особняк Прове, Новая Басманная улица, 22

от 2900₽

Концерт «Магическая вселенная Гарри Поттера»
Концерт «Магическая вселенная Гарри Поттера»

Тебе пришло письмо из Хогвартса! И в нём ты приглашен присоединиться к путешест...

Люмьер-Холл

от 1300₽

Шахматный турнир Евгенича
Шахматный турнир Евгенича

Бар Евгенич приглашает принять участие в первом шахматном турнире, организованны...

Евгенич

Бесплатно

Who I Am
Who I Am

Вечеринка посвящена презентации нового релиза от Wellew и Etrigan, выход которог...

RNDM

от 500₽

Арт-вечер при свечах с дегустацией от Painty
Арт-вечер при свечах с дегустацией от Painty

Релаксация через искусство – твори и отдыхай! Готовься к невероятному вечеру в ...

Ресторан Бокал, улица Можайский Вал, 8Д

5000₽

Концерт-медитация «Этника на Крыше»
Концерт-медитация «Этника на Крыше»

"Крыши и Выше" представляют серию летних концертов на самых видовых крышах Москв...

Квартира с видом на Москву

от 2700₽

Лекция «Самые опасные хищники в истории»
Лекция «Самые опасные хищники в истории»

А ты точно знаешь, кто такие хищники? Что определяет хищника? Агрессивность, эф...

Аудиториум, зал Зеркальный, улица Воздвиженка, 9

от 1000₽

по подписке
Кисскотека
Кисскотека

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/kissbarclub Чем Кисскотека отличается от Поцелуйного Бара и почему она идеально подходит для новичков? Кисскотека ...

по подписке
Applique x Temple de Plastique
Applique x Temple de Plastique

В ДК Кристалл будут танцы, концерт, буфет и дискотека. В самый разгар лета пройдёт событие, от которого ты будешь буквально блистать. Это подтверждает line-up, собранный исключительно из артистов, к...

по подписке
Сырно-винное казино
Сырно-винное казино

Тебя встретит стол закусок и ледяное игристое. За большим столом будешь пробовать и угадывать 8 сыров, узнавая о них новое от основателя студии Юлии Хорошавиной. Будут настоящие итальянские, французс...

Чувство Ритма & PLY | Старик и Морек 2
Чувство Ритма & PLY | Старик и Морек 2

PLY & Чувство Ритма представят музыкальную фантазию на тему великой книги Эрнест...

Баунс

1000₽

Санкт-Петербург

Гастрономический Петербург пробует глазунью и изучает русскую дачу, трапезничает любимыми блюдами Достоевского на гастро-концерте и чаёвничает в Доме кино. А загадочный Питер пытается понять, зачем люди приклеивают себя к стенам, бесконечно щекочут нервы на хоррорах и хотят перебраться на экзопланеты?

по подписке
Фестиваль инди-музыки Solar Flares
Фестиваль инди-музыки Solar Flares

Лето, наполненное солнечным светом и музыкой, зовёт всех на инди-фестиваль - Solar Flares. Это путешествие в мир звуков, где каждый найдёт для себя что-то особенное. На одной сцене соберутся четыре г...

Виноиндустрия
Виноиндустрия

Виноиндустрия 2024 - это винная выставка, которая пройдет 23-25 июля в Санкт-Пе...

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Экспофорум

от 800₽

Скуф Пати
Скуф Пати

У тебя давно не было альтушки? Устал смотреть телек и пить пивас? Тогда приходи ...

MOD

от 790₽

по подписке
Зачем люди приклеивают себя к стенам
Зачем люди приклеивают себя к стенам

Есть ли смысл в перформансе? Зачем люди приклеивают себя к стенам, обмазываются краской и едят её, смотрят посетителям в глаза, и совершают прочие действия во имя шокирования других людей? На третьей...

по подписке
За что мы так любим хоррор
За что мы так любим хоррор

Классический фантастический хоррор, психологический хоррор (триллер), джалло, боди-хоррор. Люди всегда любили страшное кино. На лекции ты узнаешь, почему люди любят щекотать себе нервы в кинотеатре, ...

Tree of Life
Tree of Life

Перерождение и трансформация. Реинкарнация и просветление. Память о прошлых жизн...

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Брусницын

от 1200₽

За белым кроликом
За белым кроликом

История убийства двух 19-летних девушек. Освобождающая история борьбы за жизнь...

Театральная площадка «Скороход»

от 1700₽

Шиле
Шиле

В основе нового спектакля Романа Кагановича – пьеса Анастасии Букреевой, созданн...

Театральная площадка «Скороход»

от 2200₽

Лекция «Есть ли жизнь на Венере и подобных ей экзопланетах?»
Лекция «Есть ли жизнь на Венере и подобных ей экзопланетах?»

Земля, Венера и Марс — родственники, но не близнецы. Земля - живая планета, на М...

ЕСОД дом еврейской культуры, Большая Разночинная улица, 25

от 1200₽

Ужин по-достоевски
Ужин по-достоевски

Гастрономический концерт Гостей мероприятия ждёт удивительная трапеза из любимы...

Музей-квартира Л.Н. Бенуа, Васильевский остров, 3-я линия, дом 20, кв. 8

от 900₽

по подписке
Экскурсия по Дому кино с чаепитием
Экскурсия по Дому кино с чаепитием

Экскурсия начнётся на улице у входа в итальянское палаццо, оно же памятник культуры в стиле неоренессанс — одно из красивейших зданий на Манежной площади. Гид Инна расскажет, для чего его строили изна...

Арт-бранч с игристым: «Дача — это только в России»
Арт-бранч с игристым: «Дача — это только в России»

«.. дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чёртом в данном случае руководила зл...

Milutin Palace

2500₽

Екатеринбург

На Урале слушают миколога, рассказывающего про грибы, которые могут подпортить жизнь человечеству в недалёком будущем! Играют в Beer Pong и пробуют настоящий северный стрит-фуд на фесте. А ещё исследуют ночную жизнь нулевых на авторской экскурсии и изучают город с рокерской точки зрения.

Stand up на опыте
Stand up на опыте

Формат Stand Up-мероприятий, где выступают только опытные комики, которые зареко...

PRAVDA bar

500₽

по подписке
Легендарный общепит Свердловска-Екатеринбурга
Легендарный общепит Свердловска-Екатеринбурга

Еда — это то, что во все времена одновременно объединяло и разъединяло людей. А вот как питались горожане в пору задекларированного всеобщего равенства? Почему фабрики-кухни так и не вытеснили рестора...

Грибной апокалипсис
Грибной апокалипсис

Знаешь ли ты, что грибы могут эволюционировать? С изменением климата и экосистем...

Самоцвет

300₽

по подписке
Кинолекция «Еще по одной»
Кинолекция «Еще по одной»

Что из себя представляет счастье и как его достичь? В чем люди пытаются найти пользу для своего экзистенциального положения? Почему скука становится нормой и как её избежать? Этими вопросами задаются...

Grott Fest
Grott Fest

Музыкально-гастрономический фестиваль, хедлайнер фестиваля – NILETTO. Гостей жду...

Teleclub

2700₽

по подписке
Скетч-экскурсия «Площадь дворцов и дирижаблей»
Скетч-экскурсия «Площадь дворцов и дирижаблей»

Экскурсия по Площади Парижской коммуны со скетчингом. В 1920-е годы Площадь Парижской коммуны проектировалась как главная площадь Свердловска. Ее ключевое, центральное значение сейчас угадывается благ...

Смотрим с философом: Тимоти Мортон, «Стать экологичным»
Смотрим с философом: Тимоти Мортон, «Стать экологичным»

Как взаимодействуют между собой искусство и философия? Что у них общего? Каким о...

Президентский центр Бориса Ельцина

400₽

по подписке
Ночная культура Екатеринбурга: рождение и смерть. Нулевые.
Ночная культура Екатеринбурга: рождение и смерть. Нулевые.

Городские исследователи Алексей Шахов и Михаил Вербицкий проводят три автобусные экскурсии по истории ночной жизни Екатеринбурга в новейшей истории. Каждая экскурсия посвящена своей эпохе и будет соп...

Рок-острова Екатеринбурга
Рок-острова Екатеринбурга

Во время авторской экскурсии журналиста Светланы Толмачевой гости Екатеринбурга ...

Двор клуба Everjazz, улица Тургенева, 22

от 1000₽

по подписке
Создание брошей по мотивам и грезам выставки «Мои забытые сны»
Создание брошей по мотивам и грезам выставки «Мои забытые сны»

Художница Ася Митрофанова, которая проведет мастер-класс, совместно с Ритой Хаак создала большого красочного дракона, лежащего на облаках, специально для выставки «Мои забытые сны». Ася Митрофанова –...

по подписке
Спектакль-квест «Эта музыка будет вечной»
Спектакль-квест «Эта музыка будет вечной»

Екатеринбург - музыкальная столица России. Здесь появились «Наутилус Помпилус», «Чайф», «Агата Кристи» и знаменитый Свердловский рок-клуб, мюзиклы Александра Пантыкина и Ural Music Night. Сюда в эваку...

Казань

В Татарстане афиша сочная и даже вкусная. Буквально! Есть шоу-представление по 5 органам чувств, но акцент на вкусовых впечатлениях. Летом совсем не спится от активностей — приходи послушать клинического психолога, она расскажет про бессонницу и как наладить сладкий сон. А если ты всё еще думаешь, как спланировать необычное свидание, то вот тебе вариант — на бегу. Забег по ночной Казани, красивая луна, высокий уровень эндорфинов, чем не вау-свидание?

Драматерапия с Антоном
Драматерапия с Антоном

Предпоказ спектакля. Ты первым увидишь тестовую версию! Жизнь полна удивительны...

Театр Даниила Миронова

от 1500₽

по подписке
Open Air White Party
Open Air White Party

Открой для себя ночь, когда белый это не просто цвет — это чувство... Voda.Event приглашает на вечеринку где каждый момент наполнен светом и волшебством. Посередине открытой площадки развернётся танц...

Green Market: цветочный фест на Чёрном озере
Green Market: цветочный фест на Чёрном озере

Масштабный цветочный фестиваль Казани. В этот раз ожидается более 50 участников....

парк Чёрное озеро

Бесплатно

по подписке
Вино глазами инженера
Вино глазами инженера

Будут говорить о главных архитекторах ХХ века и дегустировать вино с профессиональным сомелье. Историк архитектуры Айрат Багаутдинов раскроет противостояние двух тенденций. С одной стороны — присвоен...

Забег по ночной Казани
Забег по ночной Казани

Если свидание под луной, то только на бегу! Разгар лета, миллионы огней любимого...

Экстрим-парк УРАМ

от 1600₽

по подписке
Боязнь чистых линий
Боязнь чистых линий

Выставка представляет собой уникальное исследование взаимодействия между формами и пространством. Художники (Владимир Муртазин, Ирина Зеленова, Мария Исаева, Евгений Завитневич) играют с противоречи...

9 этажей любви
9 этажей любви

Пешая аудиопрогулка по центру семьи «Казан», рассказывающая о жизненных перипети...

Центр семьи «Казан», ул. Сибгата Хакима, 4

1500₽

по подписке
Бессонница: ты её или она тебя?
Бессонница: ты её или она тебя?

Серия научно-популярных лекций в рамках научного лектория Milmax Science в амфитеатре парка «Черное озеро». Как наладить здоровый сон расскажет Мария Щевлягина — клинический психолог, специалист по ...

по подписке
Где мой 2007: Tokyo Drift
Где мой 2007: Tokyo Drift

Концепт open-air фестиваля отсылает к фильму «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Под открытым небом разместятся: - два танцпола - серия баров - выставка тюнингованных автомобилей - фудкорт со стритфу...

Калейдоскоп. Art & Dining
Калейдоскоп. Art & Dining

«Туган як» — это захватывающее шоу-представление, где ты сможешь погрузиться в м...

до
Калейдоскоп

9800₽

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-сообщество. Каждую неделю пользователи приложения ходят по разным событиям и проверяют качество контента. На этот раз они побывали на книжной вечеринке по Толстому и на музыкальной сказке в Анненкирхе.

Куда собираемся с комьюнити?

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.  

Ещё больше необычных событий и мест – в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. Вэлкам!
Твоя сочно-летняя редакция, Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

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