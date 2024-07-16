Лучшее за неделю: винные приключения, кроличьи интриги и грибной апокалипсис

Летних приключений много не бывает. С «Кавром» и письмо из Хогвартса придёт, и кролик пригласит на винный вечер, и грибной апокалипсис застанешь. Лучшее — в статье.

Что будет в статье:

Москва

Москвичи буквально блистают на буфетной дискотеке, музыкально фантазируют, благодаря Эрнесту Хемингуэю, а ещё релаксируют через искусство. Летняя столица не может обойтись без поцелуев. Легкий дейтинг, увлекательные игры — мягко вливайся в поцелуйное комьюнити. Будь настоящим киссером!

Санкт-Петербург

Гастрономический Петербург пробует глазунью и изучает русскую дачу, трапезничает любимыми блюдами Достоевского на гастро-концерте и чаёвничает в Доме кино. А загадочный Питер пытается понять, зачем люди приклеивают себя к стенам, бесконечно щекочут нервы на хоррорах и хотят перебраться на экзопланеты?

Екатеринбург

На Урале слушают миколога, рассказывающего про грибы, которые могут подпортить жизнь человечеству в недалёком будущем! Играют в Beer Pong и пробуют настоящий северный стрит-фуд на фесте. А ещё исследуют ночную жизнь нулевых на авторской экскурсии и изучают город с рокерской точки зрения.

Казань

В Татарстане афиша сочная и даже вкусная. Буквально! Есть шоу-представление по 5 органам чувств, но акцент на вкусовых впечатлениях. Летом совсем не спится от активностей — приходи послушать клинического психолога, она расскажет про бессонницу и как наладить сладкий сон. А если ты всё еще думаешь, как спланировать необычное свидание, то вот тебе вариант — на бегу. Забег по ночной Казани, красивая луна, высокий уровень эндорфинов, чем не вау-свидание?

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-сообщество. Каждую неделю пользователи приложения ходят по разным событиям и проверяют качество контента. На этот раз они побывали на книжной вечеринке по Толстому и на музыкальной сказке в Анненкирхе.

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