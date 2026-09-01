Прогулка начнётся на улице у входа в итальянское палаццо, оно же памятник культуры в стиле неоренессанс — одно из красивейших зданий на Манежной площади. Гид Инна расскажет, для чего его строили изначально и почему затея с кредитным обществом проработала недолго. Ты поднимешься в Холл четвёртого этажа, узнаешь, когда здесь появился кинотеатр и как получилось, что в 1924 году здесь работал Д.Д.Шостакович. И про размещение здесь Союза кинематографистов тоже обязательно послушаешь. Ты сможешь заглянуть в аппаратную, узнать, как раньше крутили кино на пленке и как сейчас его показывают с цифры. И увидишь зрительский зал глазами киномеханика. Потом разместишься в мягких диванах Малого зала и посмотришь на знаковые кадры в истории кино: первый фильм, первые цветные кадры, первый звук и многое другое. Заглянешь в банкетный зал — бывший ресторан Дома кино. И как раз тут, с местного балкончика, откроется действительно живописный вид на Манежную площадь. Будет время пофотографировать красоту и послушать про фестивальные ужины. Завершится экскурсия чаепитием и пирожками с капустой и яблоками, попутно отвечая на накопившиеся вопросы о кино. Пожалуйста, не забудь заранее предупредить организаторов о своих пищевых ограничения (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдет в состав блюд.