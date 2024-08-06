  1. Блог

Лучшее за неделю: летний психопат, рисовальный бурлеск и камеди-таро

Это август, это годная афиша от редакции Kaverafisha. Не перестаём тебя удивлять и шокировать. Лови подборку ивентов, от которых не усидеть на месте!

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Казань
  4. - Екатеринбург
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

В столице привычный балаганчик — необычная тусовка по мотивам цирка. Москвичи знакомятся и обмениваются опытом психотерапии на психодейтинге. Если ты склонен к рефлексии и глубокого самоанализу — велкам! Приходи на концерт по мультфильмам легендарного Миядзаки, да ещё и в оранжерее, комбо. А ещё на закуску фест, где есть и Упоротый Палеонтолог, и тру-крайм стендап, и шашлык.

Творим Фест
Творим Фест

III Рим, III Хэдлайнера, III Часа Музыки. Погрузись в атмосферу мечтательности ...

ТКЗ РИМ, Пушкино, Красноармейское шоссе, 103

1800₽

Rroom Rise
Rroom Rise

Соскучился по дневным танцам? Тебя ждёт кульминация летнего сезона от RROOM: 18-...

c
по
Gazgolder Club

от 0₽

Мафия в театре
Мафия в театре

Лаборатория современного театра приглашает тебя на игру в Мафию и дает возможнос...

Лаборатория современного театра

500₽

«Сны Миядзаки». Концерт в оранжерее
«Сны Миядзаки». Концерт в оранжерее

Ты услышишь музыку из таких анимационных шедевров, как: «Ходячий замок», «Навсик...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Беги и слушай! | по маршруту Московского марафона
Беги и слушай! | по маршруту Московского марафона

Формат «Беги и слушай!» сочетает в себе нетворкинг, заботу о здоровье и возможно...

AZIMUT Сити Отель Смоленская

1₽

Balagan
Balagan

Соскучился? Разукрась своё лето балаганскими красками! Balagan — серия мероприя...

Gazgolder Club

от 1500₽

Medio Modo Summer Fest
Medio Modo Summer Fest

На двух площадках клуба "Археология в Москве" тебя ожидают музыка, интересные ле...

Клуб Археология

от 1900₽

Психодейтинг
Психодейтинг

Ищешь возможность познакомиться с людьми, которые разделяют интерес к психологии...

уточнять у организатора

1200₽

по подписке
Образ смерти в искусстве
Образ смерти в искусстве

С течением времени представление людей о смерти менялось, как менялось и её изображение. Собираемся в субботу в винотеке «Алкоголики и Тунеядцы», чтобы проследить эту «смертельную» историю. Художник ...

по подписке
ИТ-пикник
ИТ-пикник

ИТ-Пикник — ежегодный формат летних встреч ИТ-коммьюнити. В прошлом году мероприятие посетили свыше 30 тыс. специалистов из ведущих ИТ-компаний, а также их друзья и члены семей. В этом году ИТ-Пикник ...

Санкт-Петербург

В северной столице целый «залив» загадок. Мистический вечер бурлеска, где выступающие, возможно, сирены...Вечер комедии, где комики шутят, рассказывают, придумывают и удивляют с помощью карт таро. И буквально мыльная выставка, где художник размышляет о материале и времени.

Собирая башни из кусков мыла нежных оттенков и обтекаемых форм, художник поднимает вопросы о мимолётности красоты и важности её созерцательной составляющей.
Авторы проекта «Мыльно-часовой завод Луч»
Гоп Круиз на теплоходе «Песня пацана»
Гоп Круиз на теплоходе «Песня пацана»

Тематический музыкальный круиз по Неве на закате, в компании правильных чикуль и...

Теплоходы "МИРАЖ" и "МОСКВА 64", причал Петровский спуск, Адмиралтейская набережная, 8

4000₽

Архитектурная история кино: как оно повлияло на облик Петербурга?
Архитектурная история кино: как оно повлияло на облик Петербурга?

Кинематограф стал неотъемлемой частью нашей жизни: мы любим кино, обсуждаем, жде...

ст. м. Гостиный двор, Манежная площадь, у фонтана

2250₽

Мистический вечер бурлеска
Мистический вечер бурлеска

Загадочный вечер от артисток Шоу Сирен. В стоимость билета включен один коктейл...

Апартаменты №159

от 2300₽

по подписке
Возлежание тактильных котиков - многорукие ласки
Возлежание тактильных котиков - многорукие ласки

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/sensmassagemasters Лиза, телесный чувственный практик, массажист банды сенс, предлагает тебе в этот день погрузитьс...

Hyperdrive
Hyperdrive

Ночь слияния ломаных ритмов Drum&Bass музыки в сердце культурной столицы. Высту...

Angar (Ex. GAS CLUB)

от 800₽

Арт-бранч с игристым: «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»
Арт-бранч с игристым: «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»

Хулиганы, девушки лёгкого поведения, водка, наркотики, дуэли, адюльтеры, петушин...

Milutin Palace

2500₽

Комедия VS Таро
Комедия VS Таро

Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя...

Квартира 8

от 500₽

Фестиваль «Антон тут рядом»
Фестиваль «Антон тут рядом»

Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом....

Севкабель Порт

1200₽

по подписке
Мыльная выставка «Мыльно-часовой завод «Луч»
Мыльная выставка «Мыльно-часовой завод «Луч»

Размышления художника Семёна Мотолянца о соотношении материала и времени. Для Мотолянца уже больше десяти лет темой и материалом творчества остаётся мыло. На этот раз оно появляется в форме на первы...

по подписке
Скетч-салон Boudoart
Скетч-салон Boudoart

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/hc_burlesque Одна артистка бурлеска позирует 2 часа с перерывом, разным временем на скетчи от 3 до 15 минут и наобо...

На август у тебя много вопросов и неразгаданных тайн. Будет, чем заняться и развлечься:) 

Казань

У красивого города на август план такой: вино, фесты, театры и немного психопатии:) Приходи на иммерсивный спектакль, где сможешь стать участником представления. Отправляйся на выездную винную дегустацию, где будет много природы, разговоров о вине и самого напитка, конечно. А зафиналить август можешь на психо-вечеринке в компании с тряпичным союзом, Удмуртской тоской и Фурой фанфуриков.

Алло, бабушка, это Саша!
Алло, бабушка, это Саша!

Как часто ты задаёшься вопросами «А хороший ли я человек?», «А умею ли я разбира...

Stand Up club Kazan

от 800₽

Иммерсивный променад с Пиковой дамой
Иммерсивный променад с Пиковой дамой

Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, по мотивам одноимённо...

Театр Даниила Миронова

от 1500₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

Новая форма легендарной игры. Ты сможешь не только быть за столом в качестве и...

Театр Даниила Миронова

от 1500₽

по подписке
Фестиваль «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер»
Фестиваль «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер»

XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» пройдёт в Пушечном дворе Казанского Кремля. Расписание концертов: 1 августа – Вадим Эйленкриг 8 августа ...

Триллер-детектив «Десять»
Триллер-детектив «Десять»

Каждый зритель, который прибывает в Особняк, становится подозреваемым в убийстве...

Особняк Демидова

2500₽

по подписке
Урам фест
Урам фест

Фестиваль уличных культур собирает всех на большую и долгожданную тусовку. В программе традиционно: • экстрим-фестиваль • музыкальная программа и выступление хедлайнера • интерактивные площадки • ...

Казанский винный тур
Казанский винный тур

Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское...

Московская улица, 2

9500₽

Девичник в сосновом лесу
Девичник в сосновом лесу

Атмосферная и интерактивная программа с классной возможностью уехать из Казани в...

Орловское сельское поселение

4500₽

по подписке
Винный клуб «Парфюм в бокале»
Винный клуб «Парфюм в бокале»

Чем пахнет хорошее вино? Вечеринками, увлекательной книгой, душевными разгонами, захватывающим фильмом… Аромат вина хранит в себе много информации: от сорта винограда до бочек, в которых оно выдержив...

Последний летний психопат
Последний летний психопат

Восьмая вечеринка газанёт и пропотеет уже традиционный Reborn с мультисоставом у...

Reborn

от 300₽

Екатеринбург

На Урале исследуют ароматы в разных плоскостях. Любимый аромат — это всегда ассоциация, сила памяти прошлого или выбор сегодняшних чувств и эмоций? А женская импровизация в юморе — это всегда сюрприз? А изучать Шагала под винишко — это светская жизнь? Приходи на ивенты и всё узнаешь, почувствуешь, опробуешь на себе.

по подписке
Лекция под винишко: Марк Шагал - цвета любви
Лекция под винишко: Марк Шагал - цвета любви

У Марка Шагала есть ещё одно имя - Моисей. И оно, в свете его творчества, кажется очень верным: он, раздвинув море классического искусства, создал свой уникальный стиль, который невозможно не узнать. ...

pinkglasses
pinkglasses

Большая благотворительная вечеринка в поддержку благотворительного фонда «ЗООзащ...

Самоцвет

Бесплатно

по подписке
Science Slam. История татуировки
Science Slam. История татуировки

На лекции погрузишься в историю татуировок, исследуя, какие символы и рисунки были популярны в разных культурах и что они значили для людей в разные эпохи. Ты узнаешь, как этнография и археология помо...

Есть Игра!
Есть Игра!

Юмористический импровизационный баттл между шестью комиками. Каждый комик предс...

PRAVDA bar

300₽

Неточное шоу
Неточное шоу

Юмористическое женское шоу, где девушки не только шутят, но и пьют. А это значит...

PRAVDA bar

600₽

по подписке
Искусство быть свободным: история в ароматах
Искусство быть свободным: история в ароматах

Почему ты выбираешь те или иные ароматы духов, чтобы выразить собственное «я»? Как происходит этот выбор? Возможно, твои предпочтения лежат в плоскости сегодняшнего дня – эмоций и чувств, событий, мод...

Авторская пешеходная экскурсия Риты Хаак | 17 августа
Авторская пешеходная экскурсия Риты Хаак | 17 августа

Вероятно, ты встречал на стенах екатеринбургских зданий яркие рисунки грибов, др...

Синара Центр

1000₽

по подписке
Незабываемый Вьетнам
Незабываемый Вьетнам

Погрузись в атмосферу солнечного Вьетнама и насладись колоритом местных блюд. Что тебя ждёт? Каждый гость приготовит свои блинчики; Научишься делать насыщенный вьетнамский бульон; Каждый приготовит ...

Стейк и винное казино
Стейк и винное казино

Мастер-класс по приготовлению стейка из премиального отруба говядины. Шеф-повар ...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3450₽

по подписке
Сибирский панк. Русское поле экспериментов
Сибирский панк. Русское поле экспериментов

Вопреки своей отдалённости от столицы, сибирские города Омск, Новосибирск и Тюмень стали очагами сначала стихийного, а затем оформившегося рок-движения, названного позже «сибирским панком». Ключевые г...

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они заценили концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях» в питерском особняке и спектакль «В те переулочки» | Прогулка с артистами Театра города М» в столице. 

Куда собираемся с комьюнити?

Йожить на крыше и светски отдыхать среди рабочей недели:)

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.     

Ещё больше необычных событий и мест – в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. Мы тебе рады!
с любовью к лету, необычности и развлечениям, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Казань
  4. Екатеринбург
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста