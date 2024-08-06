Лучшее за неделю: летний психопат, рисовальный бурлеск и камеди-таро

Москва
В столице привычный балаганчик — необычная тусовка по мотивам цирка. Москвичи знакомятся и обмениваются опытом психотерапии на психодейтинге. Если ты склонен к рефлексии и глубокого самоанализу — велкам! Приходи на концерт по мультфильмам легендарного Миядзаки, да ещё и в оранжерее, комбо. А ещё на закуску фест, где есть и Упоротый Палеонтолог, и тру-крайм стендап, и шашлык.
III Рим, III Хэдлайнера, III Часа Музыки. Погрузись в атмосферу мечтательности ...
1800₽
Соскучился по дневным танцам? Тебя ждёт кульминация летнего сезона от RROOM: 18-...
от 0₽
Лаборатория современного театра приглашает тебя на игру в Мафию и дает возможнос...
500₽
Ты услышишь музыку из таких анимационных шедевров, как: «Ходячий замок», «Навсик...
от 1550₽
Формат «Беги и слушай!» сочетает в себе нетворкинг, заботу о здоровье и возможно...
1₽
Соскучился? Разукрась своё лето балаганскими красками! Balagan — серия мероприя...
от 1500₽
На двух площадках клуба "Археология в Москве" тебя ожидают музыка, интересные ле...
от 1900₽
Ищешь возможность познакомиться с людьми, которые разделяют интерес к психологии...
1200₽
С течением времени представление людей о смерти менялось, как менялось и её изображение. Собираемся в субботу в винотеке «Алкоголики и Тунеядцы», чтобы проследить эту «смертельную» историю. Художник ...
Санкт-Петербург
В северной столице целый «залив» загадок. Мистический вечер бурлеска, где выступающие, возможно, сирены...Вечер комедии, где комики шутят, рассказывают, придумывают и удивляют с помощью карт таро. И буквально мыльная выставка, где художник размышляет о материале и времени.
Тематический музыкальный круиз по Неве на закате, в компании правильных чикуль и...
4000₽
Кинематограф стал неотъемлемой частью нашей жизни: мы любим кино, обсуждаем, жде...
2250₽
Загадочный вечер от артисток Шоу Сирен. В стоимость билета включен один коктейл...
от 2300₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/sensmassagemasters Лиза, телесный чувственный практик, массажист банды сенс, предлагает тебе в этот день погрузитьс...
Ночь слияния ломаных ритмов Drum&Bass музыки в сердце культурной столицы. Высту...
от 800₽
Хулиганы, девушки лёгкого поведения, водка, наркотики, дуэли, адюльтеры, петушин...
2500₽
Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя...
от 500₽
Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом....
1200₽
Размышления художника Семёна Мотолянца о соотношении материала и времени. Для Мотолянца уже больше десяти лет темой и материалом творчества остаётся мыло. На этот раз оно появляется в форме на первы...
На август у тебя много вопросов и неразгаданных тайн. Будет, чем заняться и развлечься:)
Казань
У красивого города на август план такой: вино, фесты, театры и немного психопатии:) Приходи на иммерсивный спектакль, где сможешь стать участником представления. Отправляйся на выездную винную дегустацию, где будет много природы, разговоров о вине и самого напитка, конечно. А зафиналить август можешь на психо-вечеринке в компании с тряпичным союзом, Удмуртской тоской и Фурой фанфуриков.
Как часто ты задаёшься вопросами «А хороший ли я человек?», «А умею ли я разбира...
от 800₽
Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, по мотивам одноимённо...
от 1500₽
Новая форма легендарной игры. Ты сможешь не только быть за столом в качестве и...
от 1500₽
XVIII сезон Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» пройдёт в Пушечном дворе Казанского Кремля. Расписание концертов: 1 августа – Вадим Эйленкриг 8 августа ...
Каждый зритель, который прибывает в Особняк, становится подозреваемым в убийстве...
2500₽
Фестиваль уличных культур собирает всех на большую и долгожданную тусовку. В программе традиционно: • экстрим-фестиваль • музыкальная программа и выступление хедлайнера • интерактивные площадки • ...
Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское...
9500₽
Атмосферная и интерактивная программа с классной возможностью уехать из Казани в...
4500₽
Чем пахнет хорошее вино? Вечеринками, увлекательной книгой, душевными разгонами, захватывающим фильмом… Аромат вина хранит в себе много информации: от сорта винограда до бочек, в которых оно выдержив...
Восьмая вечеринка газанёт и пропотеет уже традиционный Reborn с мультисоставом у...
от 300₽
Екатеринбург
На Урале исследуют ароматы в разных плоскостях. Любимый аромат — это всегда ассоциация, сила памяти прошлого или выбор сегодняшних чувств и эмоций? А женская импровизация в юморе — это всегда сюрприз? А изучать Шагала под винишко — это светская жизнь? Приходи на ивенты и всё узнаешь, почувствуешь, опробуешь на себе.
У Марка Шагала есть ещё одно имя - Моисей. И оно, в свете его творчества, кажется очень верным: он, раздвинув море классического искусства, создал свой уникальный стиль, который невозможно не узнать. ...
Большая благотворительная вечеринка в поддержку благотворительного фонда «ЗООзащ...
Бесплатно
На лекции погрузишься в историю татуировок, исследуя, какие символы и рисунки были популярны в разных культурах и что они значили для людей в разные эпохи. Ты узнаешь, как этнография и археология помо...
Юмористический импровизационный баттл между шестью комиками. Каждый комик предс...
300₽
Юмористическое женское шоу, где девушки не только шутят, но и пьют. А это значит...
600₽
Почему ты выбираешь те или иные ароматы духов, чтобы выразить собственное «я»? Как происходит этот выбор? Возможно, твои предпочтения лежат в плоскости сегодняшнего дня – эмоций и чувств, событий, мод...
Вероятно, ты встречал на стенах екатеринбургских зданий яркие рисунки грибов, др...
1000₽
Погрузись в атмосферу солнечного Вьетнама и насладись колоритом местных блюд. Что тебя ждёт? Каждый гость приготовит свои блинчики; Научишься делать насыщенный вьетнамский бульон; Каждый приготовит ...
Мастер-класс по приготовлению стейка из премиального отруба говядины. Шеф-повар ...
от 3450₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они заценили концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях» в питерском особняке и спектакль «В те переулочки» | Прогулка с артистами Театра города М» в столице.
Куда собираемся с комьюнити?
Йожить на крыше и светски отдыхать среди рабочей недели:)
Полноценная практика хатха-йоги с видом на Москву. Встречай воскресный закат на ...
1500₽
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