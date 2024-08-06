Лучшее за неделю: летний психопат, рисовальный бурлеск и камеди-таро

Это август, это годная афиша от редакции Kaverafisha. Не перестаём тебя удивлять и шокировать. Лови подборку ивентов, от которых не усидеть на месте!

Что будет в статье:

Москва

В столице привычный балаганчик — необычная тусовка по мотивам цирка. Москвичи знакомятся и обмениваются опытом психотерапии на психодейтинге. Если ты склонен к рефлексии и глубокого самоанализу — велкам! Приходи на концерт по мультфильмам легендарного Миядзаки, да ещё и в оранжерее, комбо. А ещё на закуску фест, где есть и Упоротый Палеонтолог, и тру-крайм стендап, и шашлык.

Санкт-Петербург

В северной столице целый «залив» загадок. Мистический вечер бурлеска, где выступающие, возможно, сирены...Вечер комедии, где комики шутят, рассказывают, придумывают и удивляют с помощью карт таро. И буквально мыльная выставка, где художник размышляет о материале и времени.

Собирая башни из кусков мыла нежных оттенков и обтекаемых форм, художник поднимает вопросы о мимолётности красоты и важности её созерцательной составляющей. Авторы проекта «Мыльно-часовой завод Луч»

На август у тебя много вопросов и неразгаданных тайн. Будет, чем заняться и развлечься:)

Казань

У красивого города на август план такой: вино, фесты, театры и немного психопатии:) Приходи на иммерсивный спектакль, где сможешь стать участником представления. Отправляйся на выездную винную дегустацию, где будет много природы, разговоров о вине и самого напитка, конечно. А зафиналить август можешь на психо-вечеринке в компании с тряпичным союзом, Удмуртской тоской и Фурой фанфуриков.

Екатеринбург

На Урале исследуют ароматы в разных плоскостях. Любимый аромат — это всегда ассоциация, сила памяти прошлого или выбор сегодняшних чувств и эмоций? А женская импровизация в юморе — это всегда сюрприз? А изучать Шагала под винишко — это светская жизнь? Приходи на ивенты и всё узнаешь, почувствуешь, опробуешь на себе.

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они заценили концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях» в питерском особняке и спектакль «В те переулочки» | Прогулка с артистами Театра города М» в столице.

Куда собираемся с комьюнити?

Йожить на крыше и светски отдыхать среди рабочей недели:)

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