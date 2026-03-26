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Мировые рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В парадном зале особняка «Пальма» тебя ждёт концерт, объединяющий два мира — величие академического инструмента и энергию легендарного рока. Виртуозный ансамбль Atomic Cellos представит уникальную программу: мировые хиты Queen, Metallica, Muse, Rammstein и других культовых групп в неповторимых аранжировках для виолончелей. Это не просто концерт — это встреча с живой музыкой, которая звучит иначе в историческом пространстве, наполненном особой атмосферой. Под сводами зала оживают мелодии, знакомые каждому, а мастерство исполнителей превращает привычные композиции в новые музыкальные истории. Концерт подойдёт тем, кто ценит качество звучания, красоту акустики и глубину музыкального переживания. Atomic Cellos объединяют поколения, позволяя услышать любимые рок-композиции в неожиданном и по-настоящему впечатляющем прочтении.

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