В парадном зале особняка «Пальма» тебя ждёт концерт, объединяющий два мира — величие академического инструмента и энергию легендарного рока. Виртуозный ансамбль Atomic Cellos представит уникальную программу: мировые хиты Queen, Metallica, Muse, Rammstein и других культовых групп в неповторимых аранжировках для виолончелей. Это не просто концерт — это встреча с живой музыкой, которая звучит иначе в историческом пространстве, наполненном особой атмосферой. Под сводами зала оживают мелодии, знакомые каждому, а мастерство исполнителей превращает привычные композиции в новые музыкальные истории. Концерт подойдёт тем, кто ценит качество звучания, красоту акустики и глубину музыкального переживания. Atomic Cellos объединяют поколения, позволяя услышать любимые рок-композиции в неожиданном и по-настоящему впечатляющем прочтении.