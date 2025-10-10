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Вояж-вояж: головокружительный уикэнд с акцентом

Отпуск ещё ждать и ждать, а душа просит путешествий прямо сейчас? Рассказали, как погрузиться в культуру другой страны, не покидая город

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Сочи

Москва

В столице развернётся настоящий индийский базар с изобилием специй и ароматов, прогремит азиатский маркет в честь Праздника середины осени, а ещё можно попасть на французское свидание и английский киноклуб! 

Санкт-Петербург

В Петербурге ожидается арт-медитация по Парижу, кинопросмотр классики аниме на японском языке, а также завораживающий китайский театр теней. 

Екатеринбург

На Урале будут дегустировать грузинское и делать ставки, а потом кричать от восторга на японских хоррорах.

Грузинский вечер с винным казино
Грузинский вечер с винным казино

Узнаешь секреты приготовления грузинских блюд шеф-повара. Поиграешь в винное каз...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 3850₽

по подписке
ЯпоноФильмФест
ЯпоноФильмФест

Кассетный просмотр японских хорроров. Показ двух японских фильмов от независимых режиссеров: Tetsuo the Iron Man (Shinya Tsukamoto, 1989) и Suicide Club (Sion Sono, 2001)/ Cмотришь с VHSкассеты, ужа...

Казань

Разнообразное погружение в китайскую культуру — чай, беседы и поэзия!

Сочи

Азия придёт и в Сочи. Традиционная китайская чаепитие или погружение в историю любви в гонконгских городских джунглях — выбирай, что тебе ближе в этот уикэнд.

Традиционное китайское чаепитие
Традиционное китайское чаепитие

Чайная церемония — особая культура, воплощающая искреннюю заботу о госте. В ча...

до
улица Роз

1350₽

Кинопоказ «Чунгкингский экспресс»
Кинопоказ «Чунгкингский экспресс»

Тебя ждёт кинопросмотр и обсуждение фильма, в любви к которому признавался Квент...

Кот на бочке, улица Конституции СССР, 18

1400₽

Как вам тема? Какие города посмотрим поближе в следующую пятницу? 

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Сочи

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