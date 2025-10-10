Вояж-вояж: головокружительный уикэнд с акцентом

Москва
В столице развернётся настоящий индийский базар с изобилием специй и ароматов, прогремит азиатский маркет в честь Праздника середины осени, а ещё можно попасть на французское свидание и английский киноклуб!
Индийский маркет и фудкорт «Delhi базар» — место притяжения всех, кто скучает по...
Бесплатно
Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы стан...
Концерт в оранжерее при свечах. Открой для себя Париж, не покидая Москвы. HighT...
от 1750₽
Санкт-Петербург
В Петербурге ожидается арт-медитация по Парижу, кинопросмотр классики аниме на японском языке, а также завораживающий китайский театр теней.
Путешествие в мир аниме! Встреча с культовой классикой — «Ковбой Бибоп». Стильны...
от 300₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +8 (812) 612-39-75 Ночь, которая заставит ожить твои фантазии. Клуб, где женские силуэты растворяются в игре света и китайской муз...
Мастер-класс, где ты глубоко познакомишься с природой злости и изучишь древнюю я...
5000₽
Екатеринбург
На Урале будут дегустировать грузинское и делать ставки, а потом кричать от восторга на японских хоррорах.
Узнаешь секреты приготовления грузинских блюд шеф-повара. Поиграешь в винное каз...
от 3850₽
Казань
Разнообразное погружение в китайскую культуру — чай, беседы и поэзия!
Чайно-поэтический вечер. В программе: — Чайная церемония: узнаешь много интересного про разные виды китайского чая и лично продегустируешь каждый из них; — Поэзия китайских авторов: изучишь, обсуди...
Вместе с преподавателем языковой школы ты погрузишься в мир китайского языка. ...
900₽
Сочи
Азия придёт и в Сочи. Традиционная китайская чаепитие или погружение в историю любви в гонконгских городских джунглях — выбирай, что тебе ближе в этот уикэнд.
Чайная церемония — особая культура, воплощающая искреннюю заботу о госте. В ча...
1350₽
Тебя ждёт кинопросмотр и обсуждение фильма, в любви к которому признавался Квент...
1400₽
Как вам тема? Какие города посмотрим поближе в следующую пятницу?