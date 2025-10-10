Вояж-вояж: головокружительный уикэнд с акцентом

Отпуск ещё ждать и ждать, а душа просит путешествий прямо сейчас? Рассказали, как погрузиться в культуру другой страны, не покидая город

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Москва

В столице развернётся настоящий индийский базар с изобилием специй и ароматов, прогремит азиатский маркет в честь Праздника середины осени, а ещё можно попасть на французское свидание и английский киноклуб!

Санкт-Петербург

В Петербурге ожидается арт-медитация по Парижу, кинопросмотр классики аниме на японском языке, а также завораживающий китайский театр теней.

Екатеринбург

На Урале будут дегустировать грузинское и делать ставки, а потом кричать от восторга на японских хоррорах.

Казань

Разнообразное погружение в китайскую культуру — чай, беседы и поэзия!

Сочи

Азия придёт и в Сочи. Традиционная китайская чаепитие или погружение в историю любви в гонконгских городских джунглях — выбирай, что тебе ближе в этот уикэнд.

Традиционное китайское чаепитие Чайная церемония — особая культура, воплощающая искреннюю заботу о госте. В ча... до 13 октября улица Роз 1350₽ Кинопоказ «Чунгкингский экспресс» Тебя ждёт кинопросмотр и обсуждение фильма, в любви к которому признавался Квент... 10 октября Кот на бочке, улица Конституции СССР, 18 1400₽

Как вам тема? Какие города посмотрим поближе в следующую пятницу?