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Про событие
Кассетный просмотр японских хорроров. Показ двух японских фильмов от независимых режиссеров: Tetsuo the Iron Man (Shinya Tsukamoto, 1989) и Suicide Club (Sion Sono, 2001)/ Cмотришь с VHSкассеты, ужасаешься бади ужасом и нервничаешь триллерной нервозностью. Показ Тetsuo: The Iron Man в 19:00 Показ Suicide Club в 20:00 Если не получается прийти на оба фильма, приходи на один. Приноси питьевую воду и вкусности. Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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