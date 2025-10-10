Путешествие в мир аниме! Встреча с культовой классикой — «Ковбой Бибоп». Стильный космический вестерн, джаз, философия одиночества и бесконечные звёздные дороги. Формат: аниме на японском с русскими субтитрами. На встрече: • Короткое введение о сериале и его значении для аниме-культуры • Просмотр первых 4-6 серий (с русскими субтитрами) • Обсуждение героев, тем и саундтрека, ставшего легендой Почему стоит прийти? • Это аниме, изменившее представление о жанре и до сих пор вдохновляющее режиссёров по всему миру • Чтобы прочувствовать неповторимую атмосферу джаза и космоса • Обсудить вопросы, которые «Ковбой Бибоп» ставит перед зрителем — одиночество, поиск себя и цена свободы Участие: тариф тайм-кафе (4 руб/мин) Запись в ТГ