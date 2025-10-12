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Фестивали
Про событие
Праздник середины осени. Лунные пряники, фонарики, атмосфера праздника и последний Хокку в этом году. Про этот Хокку-маркет: — тема маркета в этот раз — китайский праздник Середины осени, Луны и Лунных пряников; — также немного зацепят тему японского фестиваля Нагасаки, он тоже проходит в середине октября; — мастер-классы нового уровня, которые доступны только по предзаписи; — осенний мерч с лисятами, подарят к каждому билету. Подробнее: https://vk.com/hokkumarket
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