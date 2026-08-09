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Грузинский вечер с винным казино

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 4050₽ до 4200₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Узнаешь секреты приготовления грузинских блюд шеф-повара. Поиграешь в винное казино вместе с сомелье. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Сомелье расскажет как выбирать вина, на что обращать внимание, какие есть основные регионы и производители вин в Грузии; Научишься делать тесто для хачапури и каждый участник слепит свой; Узнаешь всё про грузинские специи и как их правильно использовать в блюдах; Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски; Ты получишь электронные рецепты приготовленных блюд; Прекрасный вечер в компании единомышленников с вкусными блюдами и вином. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Хачапури по-аджарски; Цыпленок чкмерули; Дегустация вина в формате игры казино.

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