Арт-медитация: Париж!
Ленполиграфмаш, проспект Медиков, 3
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Увидеть Париж и умереть? Фи, зачем так радикально! Давай лучше на арт-медитацию по Парижу. — встреча на Монмартре, прогулка по Монпарнасу, но…всё рядом! Локальная Франция ждёт в центре Питера. Итак, отправишься в XX век — время удивительного в живописи: эксперимент становится главным двигателем искусства, а желание выразить невыразимое приводит к появлению абстракции. Всё это, как и попытка «свернуть горы» старого мира, происходит на Монмартре и Монпарнасе — парижских кварталах, что в истории остались «колыбелью новой живописи». Таланты объединил город — где в тени красной мельницы, на узких улочках Мон рождалась тайна нового искусства. И ты там будешь…проживать новаторства и чувства — творчество, Париж, бокал красного…(или абсента?). Что тебя ждёт: — встреча в галерее в камерной группе — дыхание, внимание, медитативные практики — телесно-чувственный резонанс с искусством — немного контекста: автор, эпоха, идея — как дополнение, но не инструкция для чувства — финал — болтовня в баре обо всём: выставка, работа, любовь Искусство чувствовать — камерная телесно-ориентированная арт-медиация с @AlinFinkelstein Стоимость: 1500р. + входной билет в музей на месте 500 или бесплатно, если у тебя есть льготы. Купить билет: https://t.me/spb_regbot
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