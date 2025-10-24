Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +8 (812) 612-39-75 Ночь, которая заставит ожить твои фантазии. Клуб, где женские силуэты растворяются в игре света и китайской музыки. В эту ночь: — Эксклюзивное барное меню — 5 авторских коктейлей, доступных только во время выступления; — Девушки в восточных образах выходят за пределы сцены, стирая грань между реальностью и фантазией; — Эротика и искусство в идеальном сочетании: групповые шоу и сольные номера — 30–40 минут погружения в мир теней. Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.