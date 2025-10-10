Возраст 16+
Необычное
Про событие
Вместе с преподавателем языковой школы ты погрузишься в мир китайского языка. Начнётся встреча с «чайного диалога». Ты узнаешь о чём можно поговорить за чайной доской и хорошо проведёшь время. Ведущий: Глушкова Светлана Юрьевна, к.ф.н. доцент, основатель языковой школы Синьдао.
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