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Speaking club: «Чайный китайский»

Мойчай
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Вместе с преподавателем языковой школы ты погрузишься в мир китайского языка. Начнётся встреча с «чайного диалога». Ты узнаешь о чём можно поговорить за чайной доской и хорошо проведёшь время. Ведущий: Глушкова Светлана Юрьевна, к.ф.н. доцент, основатель языковой школы Синьдао.

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