Вместе с преподавателем языковой школы ты погрузишься в мир китайского языка. Начнётся встреча с «чайного диалога». Ты узнаешь о чём можно поговорить за чайной доской и хорошо проведёшь время. Ведущий: Глушкова Светлана Юрьевна, к.ф.н. доцент, основатель языковой школы Синьдао.