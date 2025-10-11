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Про событие
Чайно-поэтический вечер. В программе: — Чайная церемония: узнаешь много интересного про разные виды китайского чая и лично продегустируешь каждый из них; — Поэзия китайских авторов: изучишь, обсудишь, почитаешь; — Творческая атмосфера: побеседуешь по душам и наполнишься вдохновением! -50% от стоимости билета за За подписку на каналы «КОМПа» — https://t.me/komppoet Чайную лавку «Дао» — https://t.me/lavka_dao «Чай по городам» — https://t.me/chaipogorodam
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