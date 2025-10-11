Концерт в оранжерее при свечах. Открой для себя Париж, не покидая Москвы. HighTime Orchestra приглашает тебя на уникальный концерт «Свидание в Париже» в оранжерее ВДНХ. Оранжерея ВДНХ преобразится в райский сад, где под сводами стеклянных куполов зажгутся сотни свечей. В этом уникальном пространстве прозвучат шедевры французской эстрады, саундтреки к легендарным фильмам и мюзиклам в исполнении виртуозного оркестра.