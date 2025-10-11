HighTime Orchestra. Свидание в Париже при свечах
просп. Мира, 119, стр. 14
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от 1750₽ до 3000₽
Возраст 16+
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Про событие
Концерт в оранжерее при свечах. Открой для себя Париж, не покидая Москвы. HighTime Orchestra приглашает тебя на уникальный концерт «Свидание в Париже» в оранжерее ВДНХ. Оранжерея ВДНХ преобразится в райский сад, где под сводами стеклянных куполов зажгутся сотни свечей. В этом уникальном пространстве прозвучат шедевры французской эстрады, саундтреки к легендарным фильмам и мюзиклам в исполнении виртуозного оркестра.
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