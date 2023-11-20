Топ событий ноября 2023 в Москве

Концерты
Погрузись в мир абсолютной романтики и бронзовых скульптур вместе с неоклассикой из культовых фильмов. А как насчет энергичного поп-панка?
Рок-группа kroogovorot подготовила мощнейшее панк-рок шоу — трибьют группы Green...
от 700₽
26 ноября в галерее искусств Зураба Церетели пройдет грандиозное событие, посвящ...
от 900₽
Супер-премьера! Новое, уникальное, единственное в России шоу-посвящение Адриан...
от 2500₽
Вечеринки
Прислушайся к своим чувствам и дай волю танцу без правил на чувственной этно-вечеринке. Специальный гость из Дубая везет в столицу необычный формат вечеринок, где ты сможешь обрести новые знакомства.
Новый формат нетворк-вечеринок от австралийского режиссера Алекса Бруно эксклюзи...
9000₽
Senstatic Dance –это производное от слов senses (чувства) и ecstatic dance (тане...
от 7000₽
Стильная вечеринка в стиле Gatsby от московского проекта Postmodern Band. Озорно...
от 1500₽
Мастер-классы
Хочешь научиться готовить крутой американский завтрак или провести настоящее утро по-французски? От этих мастер-классов у тебя потекут слюнки. А после сытной трапезы можно обсудить искусство, а также роль мужчин и женщин в этом мире.
Проведи свое утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого...
6500₽
Для неторопливого воскресного утра ты научишься готовить нью-йоркский завтрак ка...
6500₽
Лекция будет посвящена творческой судьбе одного из самых известных фламандских х...
350₽
На это событие можно выиграть билеты! Смотри подробности в комментариях. Все во...
1000₽
Ну а разбавить осеннюю хандру шутками от бойких стендап-комиков столицы — это здесь!
Приглашаем тебя на Stand up концерт в формате «Comedy Show Time». Участники поп...
от 500₽
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Андрей Атлас - «Stand Up ТНТ», «Открытый микрофон ТНТ». Событие состоится в Bol...
от 1200₽