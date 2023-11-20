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Топ событий ноября 2023 в Москве

Ноябрь — маленькая зима, хочется зарыться в плед и не вылезать оттуда до следующей весны. Но у нас есть то, что заставит тебя выйти на улицу!

Что будет в статье:

  1. - Концерты
  2. - Вечеринки
  3. - Мастер-классы
  4. - Ну а разбавить осеннюю хандру шутками от бойких стендап-комиков столицы — это здесь!

Концерты

Погрузись в мир абсолютной романтики и бронзовых скульптур вместе с неоклассикой из культовых фильмов. А как насчет энергичного поп-панка?

Трибьют «Green Day»
Трибьют «Green Day»

Рок-группа kroogovorot подготовила мощнейшее панк-рок шоу — трибьют группы Green...

Жаровня

от 700₽

«Ожившее кино». Neo Orchestra
«Ожившее кино». Neo Orchestra

26 ноября в галерее искусств Зураба Церетели пройдет грандиозное событие, посвящ...

Галерея искусств Зураба Церетели, зал Яблоко, ул. Пречистенка, 19/11с2

от 900₽

Celentano Show
Celentano Show

Супер-премьера! Новое, уникальное, единственное в России шоу-посвящение Адриан...

Kozlov Club Unplugged

от 2500₽

Шары
Шары

Группа ШАРЫ мощно возвращается на сцену Москвы, чтобы уничтожить всё и всех со с...

Pravda

от 1000₽

TMNV
TMNV

Большой осенний концерт TMNV в клубе «16 Тонн». Проверенные временем хиты "Заря...

16 Тонн

от 1000₽

Вечеринки

Прислушайся к своим чувствам и дай волю танцу без правил на чувственной этно-вечеринке. Специальный гость из Дубая везет в столицу необычный формат вечеринок, где ты сможешь обрести новые знакомства.

Host Rooms в отеле Марриотт Гранд
Host Rooms в отеле Марриотт Гранд

Новый формат нетворк-вечеринок от австралийского режиссера Алекса Бруно эксклюзи...

Марриотт Гранд Отель Москва, ул. Тверская, д. 26/1

9000₽

Senstatic Dance
Senstatic Dance

Senstatic Dance –это производное от слов senses (чувства) и ecstatic dance (тане...

Москва, улица Александра Солженицына, 27

от 7000₽

Postmodern Jazz Party в стиле Gatsby
Postmodern Jazz Party в стиле Gatsby

Стильная вечеринка в стиле Gatsby от московского проекта Postmodern Band. Озорно...

Джаз Клуб Алексея Козлова

от 1500₽

Мастер-классы

Хочешь научиться готовить крутой американский завтрак или провести настоящее утро по-французски? От этих мастер-классов у тебя потекут слюнки. А после сытной трапезы можно обсудить искусство, а также роль мужчин и женщин в этом мире.

Мастер-класс «Утро по-французски»
Мастер-класс «Утро по-французски»

Проведи свое утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого...

Novikov School

6500₽

Мастер-класс «Завтрак по-американски»
Мастер-класс «Завтрак по-американски»

Для неторопливого воскресного утра ты научишься готовить нью-йоркский завтрак ка...

Novikov School

6500₽

Лекция «Питер Брейгель Старший: известный и неизвестный»
Лекция «Питер Брейгель Старший: известный и неизвестный»

Лекция будет посвящена творческой судьбе одного из самых известных фламандских х...

Люмьер-Холл

350₽

Давай поговорим
Давай поговорим

На это событие можно выиграть билеты! Смотри подробности в комментариях. Все во...

Кофейня для взрослых «Кнут и Пряник»

1000₽

Ну а разбавить осеннюю хандру шутками от бойких стендап-комиков столицы — это здесь!

Stand up концерт
Stand up концерт

Приглашаем тебя на Stand up концерт в формате «Comedy Show Time». Участники поп...

Stay True Bar, Славянская площадь, 2/5/4с2, м.Китай-город

от 500₽

Stand Up + Jazz в Парке Горького | Суббота
Stand Up + Jazz в Парке Горького | Суббота

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

Жаровня в парке Горького

от 790₽

Андрей Атлас - сольный концерт
Андрей Атлас - сольный концерт

Андрей Атлас - «Stand Up ТНТ», «Открытый микрофон ТНТ». Событие состоится в Bol...

Большевик Лофт

от 1200₽

Собрали все самое-самое, что может сделать дни уходящей осени насыщеннее и интереснее. Концерты, вечеринки, сдендапы и мастер-классы — хороший способ не только самому отлично провести время, но и завести новые знакомства. На такое мероприятие ведь можно прийти и компанией.
Обнимаем в этот холодный ноябрь, редакция приложения «Кавёр»

Что есть в статье:

  1. Концерты
  2. Вечеринки
  3. Мастер-классы
  4. Ну а разбавить осеннюю хандру шутками от бойких стендап-комиков столицы — это здесь!

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