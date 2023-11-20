Топ событий ноября 2023 в Москве

Ноябрь — маленькая зима, хочется зарыться в плед и не вылезать оттуда до следующей весны. Но у нас есть то, что заставит тебя выйти на улицу!

Что будет в статье:

Концерты

Погрузись в мир абсолютной романтики и бронзовых скульптур вместе с неоклассикой из культовых фильмов. А как насчет энергичного поп-панка?

Вечеринки

Прислушайся к своим чувствам и дай волю танцу без правил на чувственной этно-вечеринке. Специальный гость из Дубая везет в столицу необычный формат вечеринок, где ты сможешь обрести новые знакомства.

Мастер-классы

Хочешь научиться готовить крутой американский завтрак или провести настоящее утро по-французски? От этих мастер-классов у тебя потекут слюнки. А после сытной трапезы можно обсудить искусство, а также роль мужчин и женщин в этом мире.

Ну а разбавить осеннюю хандру шутками от бойких стендап-комиков столицы — это здесь!