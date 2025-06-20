Лекция будет посвящена творческой судьбе одного из самых известных фламандских художников XVI века, о котором, с одной стороны, сказано уже очень много, а с другой — недостаточно, чтобы полностью понять сложный художественным мир этого живописца. Ты узнаешь из чего же состоит искусство Питера Брейгеля, как его понимать, почему есть мнение, что именно мастерская Брейгеля заложила основы современного арт-рынка и как его творческое наследие повлияло на становление Золотого XVII века голландской живописи. Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ. В стоимость билета не входит посещение выставки. Билет на выставку можно купить в кассе.