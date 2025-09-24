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Postmodern Jazz Party

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

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Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Вечеринки

Про событие

Стильная вечеринка в стиле Gatsby от московского проекта Postmodern Band. Обновленная программа в исполнении трех джазовых див и музыкантов-виртуозов. Авторские аранжировки современных зарубежных хитов, кавер-версии шедевров из репертуара винтажных звёзд (Postmodern Jukebox, Puppini Sisters). Дополнительные опции: острый ум солисток, танцы и песни с публикой. Создатели проекта – вокалистки Натали Козлова, Марина Виноградова и Валерия Лебедь. В их «концертном багаже» – джаз, ретро, популярные песни, авторские композиции, а также внушающий уважение опыт: девушки не раз принимали участие в известных телепроектах, работали с популярными артистами, выступали на престижных площадках. Артистки сотрудничают с биг-бэндом Георгия Гараняна, являются многолетними резидентами Клуба Алексея Козлова.

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