Шоу-посвящение Адриано Челентано, которое представляет российский певец Алекс Абра. Прозвучат самые популярные песни всенародного кумира: «Soli», «Il Tempo Se Ne Va», «Confessa», «Susanna» и так далее. Алекс также расскажет об интересных моментах жизни Адриано. Каждая из песен программы будет соответствовать определённому событию и этапу жизни Челентано. Шоу в целом — это словно вся его жизнь. Алекс Абра — композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, говорящий на английском, французском и итальянском языках. Он обладает редким бархатным баритоном и отличается лёгкостью и непринуждённостью, которые так хорошо ложатся на любимые всеми джазовые и эстрадные хиты. На этом концерте публику ждут ещё и элементы атрибутики поистине легендарного стиля Челентано, шутки, гэги и самый непредсказуемый интерактив.