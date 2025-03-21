Не картина, не кружка, не торт

Сколько можно этих бесконечных свечей, картин вином и блюд, которые ты никогда не будешь готовить дома? Время идти знакомиться с по-настоящему новыми занятиями. Практичные или совершенно бесполезные (ещё вопрос, что веселее) – они точно останутся в памяти.
Санкт-Петербург
Если ты не хочешь куда-то ходить, а хочешь только лежать – этот МК для тебя. Обещают много валяния на полу и поиск «легкого непрерывного движения». Самое то, если ты уже на той стадии задолбанности, когда хочется найти ивовый прутик и уйти на болота пасти белок.
Физический театр «Пока Нет» приглашает на открытый технический танцевальный класс. Будешь заниматься поиском лёгкого и непрерывного движения. Одевайся удобно, планируется много вал...
Бесплатно
Москва
Как ни странно, этот мастер-класс будет вести не ролевик и даже не тренер по спортивной стрельбе, а практикующий психолог. Разговор пойдёт о стратегиях достижения результата, так что будешь учиться бить в цель не только стрелами.
Мини тренинг по распознаванию поведенческих стратегий и выявлению скрытых способов достижения результата, посредством стрельбы из классического лука. На встрече будет разбор 3-5 о...
4000₽
Екатеринбург
Оказывается, краковяк, падеспань, и падекатр – это не смешные придуманные слова, а реальные танцы! И выходные определённо даны тебе, чтобы научиться танцевать их под баян.
Будешь танцевать краковяк, падеспань и другие странные слова под аккомпанемент баяна. Городской бытовой танец рассчитан на исполнение одной или несколькими парами, танцующими по к...
450₽
Казань
Приходи смотреть на АСМР с дроблением пластиковых крыш... В смысле, проявлять осознанность и экологичный подход к окружающей среде. Да.
На современном и безопасном оборудовании под руководством администратора ты сможешь увидеть процесс превращения собранных на переработку крышечек в новое изделие. Приноси (по жела...
Бесплатно
Уфа
Суккулент-альтруист, который не поглощает свет как другие растения, а раздаёт страждущим. Специальная мутация, которую можно создать собственными руками из бисера и получить ловец солнца. Это буквально растение, которое заботиться о тебе, а не наоборот.
На воркшопе ты сможешь создать трендовый суккулент из бисера, который также служит ловцом солнечных лучей. Растение не требует ухода и прекрасно дополнит любой интерьер. Запись ч...
900₽
Владивосток
Слово «кокедама» не случайно похоже на лягушачий ор с болот. На МК тебе предлагают создать «моховую кочку». Это бонсай для нетерпеливых, без долгой кропотливой работы. Приходи за возможностью потрогать траву (правда, сухую).
Мастер-класс по «экспресс-бонсаю» — создание «шаров из мха» или «моховых кочек». Кокедама — это одно из современных направлений искусства бонсай. Оно появилось в Японии совсем нед...
1900₽
Нижний Новгород
Пришло время предать огню части людских тел! В смысле, жечь сердца глаголом.
Обещают бережный и добрый разбор твоих поэтических работ и полезную информацию об основах стихосложения. И все это – от известной поэтессы Анны Сеничевой.
Основы стихосложения, разбор твоих поэтических работ, анализ и литературная критика. Это будет бережный и добрый разговор о поэтическом ремесле. Та самая критика, которая поможет н...
560₽
Калининград
Пожалуй, самый уютный и медитативный мастер-класс подборки. Пара часов наедине с собственными мыслями, бумагой и красками. И как бы ни сложилось – главное, что всё-равно сложится.
Бережный, глубокий и вдохновляющий метод для знакомства с на-самом-деле-собой – арт-терапия. На встрече можно сделать миниатюрный арт-объект из бумаги и заполнить его внутри и сн...
2500₽
Ростов-на-Дону
Он был рядом с тобой в самые тёмные времена. Поддерживал, когда не было времени или денег, сопровождал во всех поездках, дарил тепло, спокойствие и силы. Дошик. Он заслужил завариваться в более уважительной посуде, чем пластиковый контейнер. Приходи и сделай для него тарелку, показывающую всю твою благодарность и любовь!
Кстати, полистирол, из которого изготавливаются контейнеры для лапши быстрого приготовления, не очень хорошо переносит высокие температуры (привет, кипяток!). Так что керамическая тарелка – разумный выбор.
У тебя дома есть тарелка для самого изысканного блюда на свете? Если нет, то срочно приходи лепить её! Ручная лепка. Длительность +/- 2,5 часа. Все материалы включены в стоимость...
2500₽
А если открывшиеся возможности больше смущают, чем интригуют, лови подборку классических мастер-классов, от которых точно знаешь чего ожидать:
Во время мастер-класса ты создашь своими руками уникальную работу для своего дом...
3500₽
Этот мастер-класс — горячая новинка! Что приготовишь: — тар-тар из говядины с ...
4900₽
Художница Катя Суханова научит создавать вышитые композиции. Собери эскиз и вы...
1300₽
Мастер-класс состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала ты ра...
1200₽
Мастер-класс по созданию набора из 6 керамических тарелок в форме гамбургера: ли...
2500₽
Курс Ораторского мастерства Инны Перепелиной охватывает буквально все темы, связ...
2500₽
Групповой мастер-класс, где ты не только узнаешь все секреты домашнего пивоварен...
5000₽
Мастер класс по созданию украшений из смолы и растений. Ты сможете создать коль...
1000₽