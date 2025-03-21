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Не картина, не кружка, не торт

Собрали для тебя подборку самых необычных мастер-классов в разных городах. Дому – кокедаму, дошику – тарелку, пластиковым крышкам – вторую жизнь, а тебе тот самый «уникальный опыт» про который спрашивают на собеседованиях.

Что будет в статье:

  1. - Санкт-Петербург
  2. - Москва
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Уфа
  6. - Владивосток
  7. - Нижний Новгород
  8. - Калининград
  9. - Ростов-на-Дону

Сколько можно этих бесконечных свечей, картин вином и блюд, которые ты никогда не будешь готовить дома? Время идти знакомиться с по-настоящему новыми занятиями. Практичные или совершенно бесполезные (ещё вопрос, что веселее) – они точно останутся в памяти. 

Санкт-Петербург

Если ты не хочешь куда-то ходить, а хочешь только лежать – этот МК для тебя. Обещают много валяния на полу и поиск «легкого непрерывного движения». Самое то, если ты уже на той стадии задолбанности, когда хочется найти ивовый прутик и уйти на болота пасти белок.

Открытый технический танцевальный класс
Открытый технический танцевальный класс

Физический театр «Пока Нет» приглашает на открытый технический танцевальный класс. Будешь заниматься поиском лёгкого и непрерывного движения. Одевайся удобно, планируется много вал...

Мончегорская улица, 10Б

Бесплатно

Москва

Как ни странно, этот мастер-класс будет вести не ролевик и даже не тренер по спортивной стрельбе, а практикующий психолог. Разговор пойдёт о стратегиях достижения результата, так что будешь учиться бить в цель не только стрелами.

Стрельба из лука
Стрельба из лука

Мини тренинг по распознаванию поведенческих стратегий и выявлению скрытых способов достижения результата, посредством стрельбы из классического лука. На встрече будет разбор 3-5 о...

Точный адрес сообщат после бронирования

4000₽

Екатеринбург

Оказывается, краковяк, падеспань, и падекатр – это не смешные придуманные слова, а реальные танцы! И выходные определённо даны тебе, чтобы научиться танцевать их под баян.

Городской бытовой танец под баян
Городской бытовой танец под баян

Будешь танцевать краковяк, падеспань и другие странные слова под аккомпанемент баяна. Городской бытовой танец рассчитан на исполнение одной или несколькими парами, танцующими по к...

Креативный кластер «Л52»

450₽

Казань

Приходи смотреть на АСМР с дроблением пластиковых крыш... В смысле, проявлять осознанность и экологичный подход к окружающей среде. Да.

Сувениры из переработанного пластика
Сувениры из переработанного пластика

На современном и безопасном оборудовании под руководством администратора ты сможешь увидеть процесс превращения собранных на переработку крышечек в новое изделие. Приноси (по жела...

до
Круглое здание на Набережной реки Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ»

Бесплатно

Уфа

Суккулент-альтруист, который не поглощает свет как другие растения, а раздаёт страждущим. Специальная мутация, которую можно создать собственными руками из бисера и получить ловец солнца. Это буквально растение, которое заботиться о тебе, а не наоборот.

Воркшоп: суккулент
Воркшоп: суккулент

На воркшопе ты сможешь создать трендовый суккулент из бисера, который также служит ловцом солнечных лучей. Растение не требует ухода и прекрасно дополнит любой интерьер. Запись ч...

Дежавю, ул. Ленина, 130

900₽

Владивосток

Слово «кокедама» не случайно похоже на лягушачий ор с болот. На МК тебе  предлагают создать «моховую кочку». Это бонсай для нетерпеливых, без долгой кропотливой работы. Приходи за возможностью потрогать траву (правда, сухую).

Мастер-класс по созданию кокедамы
Мастер-класс по созданию кокедамы

Мастер-класс по «экспресс-бонсаю» — создание «шаров из мха» или «моховых кочек». Кокедама — это одно из современных направлений искусства бонсай. Оно появилось в Японии совсем нед...

до
Студия «Green Mosaic», Семёновская улица, 23

1900₽

Нижний Новгород

Пришло время предать огню части людских тел! В смысле, жечь сердца глаголом.

Обещают бережный и добрый разбор твоих поэтических работ и полезную информацию об основах стихосложения. И все это – от известной поэтессы Анны Сеничевой.

Поэтическая школа с Анной Сеничевой
Поэтическая школа с Анной Сеничевой

Основы стихосложения, разбор твоих поэтических работ, анализ и литературная критика. Это будет бережный и добрый разговор о поэтическом ремесле. Та самая критика, которая поможет н...

Проект 56, Большая Печерская 56

560₽

Калининград

Пожалуй, самый уютный и медитативный мастер-класс подборки. Пара часов наедине с собственными мыслями, бумагой и красками. И как бы ни сложилось – главное, что всё-равно сложится.

Мастер-класс по оригами «Обо мне»
Мастер-класс по оригами «Обо мне»

Бережный, глубокий и вдохновляющий метод для знакомства с на-самом-деле-собой – арт-терапия. На встрече можно сделать миниатюрный арт-объект из бумаги и заполнить его внутри и сн...

улица Верхние Поля, 12Б

2500₽

Ростов-на-Дону

Он был рядом с тобой в самые тёмные времена. Поддерживал, когда не было времени или денег, сопровождал во всех поездках, дарил тепло, спокойствие и силы. Дошик. Он заслужил завариваться в более уважительной посуде, чем пластиковый контейнер. Приходи и сделай для него тарелку, показывающую всю твою благодарность и любовь!

Кстати, полистирол, из которого изготавливаются контейнеры для лапши быстрого приготовления, не очень хорошо переносит высокие температуры (привет, кипяток!). Так что керамическая тарелка – разумный выбор.

Тарелка для дошика
Тарелка для дошика

У тебя дома есть тарелка для самого изысканного блюда на свете? Если нет, то срочно приходи лепить её! Ручная лепка. Длительность +/- 2,5 часа. Все материалы включены в стоимость...

до
Шамот, улица Шаумяна, 66

2500₽

А если открывшиеся возможности больше смущают, чем интригуют, лови подборку классических мастер-классов, от которых точно знаешь чего ожидать:

Мастер-класс по мозаике
Мастер-класс по мозаике

Во время мастер-класса ты создашь своими руками уникальную работу для своего дом...

Коломенская улица, 9с5

3500₽

Гастроужин
Гастроужин

Этот мастер-класс — горячая новинка! Что приготовишь: — тар-тар из говядины с ...

улица Куколкина, 11

4900₽

Мастер-класс по вышивке
Мастер-класс по вышивке

Художница Катя Суханова научит создавать вышитые композиции. Собери эскиз и вы...

улица Тимирязева, 26

1300₽

Мастер-класс «Женский портрет. Как снимать красиво»
Мастер-класс «Женский портрет. Как снимать красиво»

Мастер-класс состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала ты ра...

Центр культуры и отдыха «Победа»

1200₽

Мастер-класс «Тарелки-гамбургер»
Мастер-класс «Тарелки-гамбургер»

Мастер-класс по созданию набора из 6 керамических тарелок в форме гамбургера: ли...

Гончарная школа «Колокол»

2500₽

Интонация: мастер-класс ораторского мастерства
Интонация: мастер-класс ораторского мастерства

Курс Ораторского мастерства Инны Перепелиной охватывает буквально все темы, связ...

Центр психологии и искусства Люди - Игры, Краснодар, ул. Красноармейская, 45

2500₽

Мастер-класс по пивоварению
Мастер-класс по пивоварению

Групповой мастер-класс, где ты не только узнаешь все секреты домашнего пивоварен...

Fermentor, улица Комсомола, 1-3М

5000₽

Мастер-класс: украшения из смолы
Мастер-класс: украшения из смолы

Мастер класс по созданию украшений из смолы и растений. Ты сможете создать коль...

переулок Трунова, 6к6

1000₽

А какой самый необычный мастер-класс был в твоей жизни? 

Что есть в статье:

  1. Санкт-Петербург
  2. Москва
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Уфа
  6. Владивосток
  7. Нижний Новгород
  8. Калининград
  9. Ростов-на-Дону

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