Не картина, не кружка, не торт

Собрали для тебя подборку самых необычных мастер-классов в разных городах. Дому – кокедаму, дошику – тарелку, пластиковым крышкам – вторую жизнь, а тебе тот самый «уникальный опыт» про который спрашивают на собеседованиях.

Что будет в статье:

Сколько можно этих бесконечных свечей, картин вином и блюд, которые ты никогда не будешь готовить дома? Время идти знакомиться с по-настоящему новыми занятиями. Практичные или совершенно бесполезные (ещё вопрос, что веселее) – они точно останутся в памяти.

Санкт-Петербург

Если ты не хочешь куда-то ходить, а хочешь только лежать – этот МК для тебя. Обещают много валяния на полу и поиск «легкого непрерывного движения». Самое то, если ты уже на той стадии задолбанности, когда хочется найти ивовый прутик и уйти на болота пасти белок.

Открытый технический танцевальный класс Физический театр «Пока Нет» приглашает на открытый технический танцевальный класс. Будешь заниматься поиском лёгкого и непрерывного движения. Одевайся удобно, планируется много вал... 4 апреля Мончегорская улица, 10Б Бесплатно

Москва

Как ни странно, этот мастер-класс будет вести не ролевик и даже не тренер по спортивной стрельбе, а практикующий психолог. Разговор пойдёт о стратегиях достижения результата, так что будешь учиться бить в цель не только стрелами.

Стрельба из лука Мини тренинг по распознаванию поведенческих стратегий и выявлению скрытых способов достижения результата, посредством стрельбы из классического лука. На встрече будет разбор 3-5 о... 5 апреля Точный адрес сообщат после бронирования 4000₽

Екатеринбург

Оказывается, краковяк, падеспань, и падекатр – это не смешные придуманные слова, а реальные танцы! И выходные определённо даны тебе, чтобы научиться танцевать их под баян.

Городской бытовой танец под баян Будешь танцевать краковяк, падеспань и другие странные слова под аккомпанемент баяна. Городской бытовой танец рассчитан на исполнение одной или несколькими парами, танцующими по к... 13 апреля Креативный кластер «Л52» 450₽

Казань

Приходи смотреть на АСМР с дроблением пластиковых крыш... В смысле, проявлять осознанность и экологичный подход к окружающей среде. Да.

Сувениры из переработанного пластика На современном и безопасном оборудовании под руководством администратора ты сможешь увидеть процесс превращения собранных на переработку крышечек в новое изделие. Приноси (по жела... до 30 апреля Круглое здание на Набережной реки Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ» Бесплатно

Уфа

Суккулент-альтруист, который не поглощает свет как другие растения, а раздаёт страждущим. Специальная мутация, которую можно создать собственными руками из бисера и получить ловец солнца. Это буквально растение, которое заботиться о тебе, а не наоборот.

Воркшоп: суккулент На воркшопе ты сможешь создать трендовый суккулент из бисера, который также служит ловцом солнечных лучей. Растение не требует ухода и прекрасно дополнит любой интерьер. Запись ч... 6 апреля Дежавю, ул. Ленина, 130 900₽

Владивосток

Слово «кокедама» не случайно похоже на лягушачий ор с болот. На МК тебе предлагают создать «моховую кочку». Это бонсай для нетерпеливых, без долгой кропотливой работы. Приходи за возможностью потрогать траву (правда, сухую).

Мастер-класс по созданию кокедамы Мастер-класс по «экспресс-бонсаю» — создание «шаров из мха» или «моховых кочек». Кокедама — это одно из современных направлений искусства бонсай. Оно появилось в Японии совсем нед... до 30 апреля Студия «Green Mosaic», Семёновская улица, 23 1900₽

Нижний Новгород

Пришло время предать огню части людских тел! В смысле, жечь сердца глаголом.

Обещают бережный и добрый разбор твоих поэтических работ и полезную информацию об основах стихосложения. И все это – от известной поэтессы Анны Сеничевой.

Поэтическая школа с Анной Сеничевой Основы стихосложения, разбор твоих поэтических работ, анализ и литературная критика. Это будет бережный и добрый разговор о поэтическом ремесле. Та самая критика, которая поможет н... 7 апреля Проект 56, Большая Печерская 56 560₽

Калининград

Пожалуй, самый уютный и медитативный мастер-класс подборки. Пара часов наедине с собственными мыслями, бумагой и красками. И как бы ни сложилось – главное, что всё-равно сложится.

Мастер-класс по оригами «Обо мне» Бережный, глубокий и вдохновляющий метод для знакомства с на-самом-деле-собой – арт-терапия. На встрече можно сделать миниатюрный арт-объект из бумаги и заполнить его внутри и сн... 5 апреля улица Верхние Поля, 12Б 2500₽

Ростов-на-Дону

Он был рядом с тобой в самые тёмные времена. Поддерживал, когда не было времени или денег, сопровождал во всех поездках, дарил тепло, спокойствие и силы. Дошик. Он заслужил завариваться в более уважительной посуде, чем пластиковый контейнер. Приходи и сделай для него тарелку, показывающую всю твою благодарность и любовь!

Кстати, полистирол, из которого изготавливаются контейнеры для лапши быстрого приготовления, не очень хорошо переносит высокие температуры (привет, кипяток!). Так что керамическая тарелка – разумный выбор.

Тарелка для дошика У тебя дома есть тарелка для самого изысканного блюда на свете? Если нет, то срочно приходи лепить её! Ручная лепка. Длительность +/- 2,5 часа. Все материалы включены в стоимость... до 26 апреля Шамот, улица Шаумяна, 66 2500₽

А если открывшиеся возможности больше смущают, чем интригуют, лови подборку классических мастер-классов, от которых точно знаешь чего ожидать: