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Поэтическая школа с Анной Сеничевой

Проект 56
Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

560₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Основы стихосложения, разбор твоих поэтических работ, анализ и литературная критика. Это будет бережный и добрый разговор о поэтическом ремесле. Та самая критика, которая поможет найти точки роста и развития каждого автора. Анна Сеничева — яркая фигура современной поэзии. Сотни городов и концертов, тысячи поклонников по всему миру. Анна проводит уроки со школьниками и мастер-классы по стихосложению, её стихи поют и читают, ставят по ним спектакли и хореографические номера.

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