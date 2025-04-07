Основы стихосложения, разбор твоих поэтических работ, анализ и литературная критика. Это будет бережный и добрый разговор о поэтическом ремесле. Та самая критика, которая поможет найти точки роста и развития каждого автора. Анна Сеничева — яркая фигура современной поэзии. Сотни городов и концертов, тысячи поклонников по всему миру. Анна проводит уроки со школьниками и мастер-классы по стихосложению, её стихи поют и читают, ставят по ним спектакли и хореографические номера.