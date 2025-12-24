У тебя дома есть тарелка для самого изысканного блюда на свете? Если нет, то срочно приходи лепить её! Ручная лепка. Длительность +/- 2,5 часа. Все материалы включены в стоимость. Запись желательна не менее, чем за сутки. Если до начала занятия осталось менее суток, просто позвоните в студию, чтобы уточнить наличие свободных мест.