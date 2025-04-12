Мастер-класс состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала ты разберёшь основы портретной съёмки, правила композиции и работы со светом. Далее — перейдёшь к практике и начнёшь снимать прямо в галерее, при естественном свете. Анна поделится своими техниками и поможет каждому участнику создать уникальный кадр. Мастер-класс будет полезен не только тем, кто только начинает свой путь в фотографии, но и действующим мастерам. Ведущая: Анна Маслова — практикующий фотограф, член Союза Фотохудожников России, художник PhotoArt по версии FIAP, входит в ТОП-10 ч/б фотографов России. Основатель и бессменный преподаватель старейшей авторской фотошколы в Новосибирске. Фотошколе сейчас 15 лет. Автор книг-бестселлеров по фотографии. Книга «Как приручить фотоаппарат» уже более двух лет входит в ТОП-200 книг по мнению покупателей «Озон».