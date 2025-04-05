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Стрельба из лука

Точный адрес сообщат после бронирования

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4000₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мини тренинг по распознаванию поведенческих стратегий и выявлению скрытых способов достижения результата, посредством стрельбы из классического лука. На встрече будет разбор 3-5 основных поведенческих стратегий человека в достижении целей. Почему и как они меняются именно у тебя, в каких случаях какая проявляется ярче, почему ты их не замечаешь, как выявить скрытые и научиться выбирать осознанно эффективную в конкретном случае. На тренинге: - Первый час разбор запросов, упражнения, техника безопасности; - Второй час стрельба из лука; - Третий час рефлексия полученного опыта и внедрение его в свою жизненную ситуацию. Встречу проводит практикующий психолог, психотерапевт Ольга Титова (опыт работы более 15 лет). Встреча проводится в мини группе для более эффективного результата и свободных дорожек в клубе. Места ограничены. Форма одежды и точный адрес будут высылаться на почту и в мессенджер телеграмм, будь внимателен.

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