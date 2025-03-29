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Сувениры из переработанного пластика

Круглое здание на Набережной реки Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На современном и безопасном оборудовании под руководством администратора ты сможешь увидеть процесс превращения собранных на переработку крышечек в новое изделие. Приноси (по желанию) пластиковые крышки, чтобы сделать из них экологичный сувенир, который заберёшь с собой на память о событии. Этот занимательный процесс покажет наглядно, во что могут превратиться отходы и как они получают вторую жизнь.

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Комментарии

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Асан Турсуналиев
20 апреля 2025, 03:11

Отличное место! Жителям пустоши советую захватить свои крышечки, получится отличный сувенир :D

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Гриша
22 апреля 2025, 15:45

Асан Турсуналиев, Погоди-погоди, но ведь жители пустоши используют металлические крышки, а не пластиковые! Про металлические был мастер-класс "Отдай мне лимонадные крышки в обмен на уверения, что тебе не грозит Постапокалипсис" — но мы не стали его оформлять из-за подозрений в мошенничестве организаторов. 😄

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