На современном и безопасном оборудовании под руководством администратора ты сможешь увидеть процесс превращения собранных на переработку крышечек в новое изделие. Приноси (по желанию) пластиковые крышки, чтобы сделать из них экологичный сувенир, который заберёшь с собой на память о событии. Этот занимательный процесс покажет наглядно, во что могут превратиться отходы и как они получают вторую жизнь.