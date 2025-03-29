Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
На современном и безопасном оборудовании под руководством администратора ты сможешь увидеть процесс превращения собранных на переработку крышечек в новое изделие. Приноси (по желанию) пластиковые крышки, чтобы сделать из них экологичный сувенир, который заберёшь с собой на память о событии. Этот занимательный процесс покажет наглядно, во что могут превратиться отходы и как они получают вторую жизнь.
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Комментарии
Асан Турсуналиев, Погоди-погоди, но ведь жители пустоши используют металлические крышки, а не пластиковые! Про металлические был мастер-класс "Отдай мне лимонадные крышки в обмен на уверения, что тебе не грозит Постапокалипсис" — но мы не стали его оформлять из-за подозрений в мошенничестве организаторов. 😄
Отличное место! Жителям пустоши советую захватить свои крышечки, получится отличный сувенир :D