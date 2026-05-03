Во время мастер-класса ты создашь своими руками уникальную работу для своего дома или необычный подарок близкому в технике мозаики. Работа подбирается индивидуально, под твой запрос. Стоимость от 1500 рублей. Записаться на мастер-класс и задать вопросы можно по телефону.