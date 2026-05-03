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Мастер-класс по мозаике

Коломенская улица, 9с5

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 10000₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Во время мастер-класса ты создашь своими руками уникальную работу для своего дома или необычный подарок близкому в технике мозаики. Работа подбирается индивидуально, под твой запрос. Стоимость от 1500 рублей. Записаться на мастер-класс и задать вопросы можно по телефону.

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