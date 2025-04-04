Физический театр «Пока Нет» приглашает на открытый технический танцевальный класс. Будешь заниматься поиском лёгкого и непрерывного движения. Одевайся удобно, планируется много валяться на полу. Уровень подготовки: открытый Ведущая класса: Лидия Мертинс Для аудитории 14-35 лет.