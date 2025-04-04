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Открытый технический танцевальный класс

Мончегорская улица, 10Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Физический театр «Пока Нет» приглашает на открытый технический танцевальный класс. Будешь заниматься поиском лёгкого и непрерывного движения. Одевайся удобно, планируется много валяться на полу. Уровень подготовки: открытый Ведущая класса: Лидия Мертинс Для аудитории 14-35 лет.

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