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Мастер-класс по пивоварению

Fermentor, улица Комсомола, 1-3М

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Групповой мастер-класс, где ты не только узнаешь все секреты домашнего пивоварения, но и сразу же приготовишь свою первую партию пива! Мастер-класс пройдет на действующей пивоварне, расположенной в историческом здании завода Арсенал. Ты сваришье свой первый британский биттер — питкий эль с мягкой горечью и карамельными нотками. Программа: -Полное погружение в процесс: сам пройдешь все этапы пивоварения — от составления рецепта до подачи дрожжей. -Обзорная экскурсия по пивоварне и знакомство с оборудованием. -Работа с сырьем: подготовишь солод, помолишь его, затрёшь сусло, проведёшь фильтрацию и кипячение. -Дегустация 4 сортов пива и сета закусок. Через месяц получишь 1 литр сваренного тобой пива! Мастер-класс проведет Александр Харлан — профессиональный пивной гид и эксперт по пивной культуре.

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