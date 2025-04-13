Групповой мастер-класс, где ты не только узнаешь все секреты домашнего пивоварения, но и сразу же приготовишь свою первую партию пива! Мастер-класс пройдет на действующей пивоварне, расположенной в историческом здании завода Арсенал. Ты сваришье свой первый британский биттер — питкий эль с мягкой горечью и карамельными нотками. Программа: -Полное погружение в процесс: сам пройдешь все этапы пивоварения — от составления рецепта до подачи дрожжей. -Обзорная экскурсия по пивоварне и знакомство с оборудованием. -Работа с сырьем: подготовишь солод, помолишь его, затрёшь сусло, проведёшь фильтрацию и кипячение. -Дегустация 4 сортов пива и сета закусок. Через месяц получишь 1 литр сваренного тобой пива! Мастер-класс проведет Александр Харлан — профессиональный пивной гид и эксперт по пивной культуре.