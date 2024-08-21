Лучшее за неделю: лекция про врачебные шутейки, пивной фестиваль и прогулка со страусами

Треш-рок, комик-расклады на таро, экскурсия по лихим девяностым и умилительный эко-тур со страусами. Заинтриговали? Ныряй в подборку.

Что будет в статье:

Москва

Забегаем на лекцию психиатра Василия Бейнаровича, чтобы разобраться в патологиях Сальвадора Дали, покопаться в его детских травмах и разобраться в смыслах его картин с точки зрения медицины. А дальше всё по классике: не концерт, а ярмарочное представление! Упьёшься квасу и объешься белены, узнаешь, где зимуют раки и как правильно бить баклуши...

Санкт-Петербург

В культурной столице барный стендап-спектакль — что-то новенькое, ага. А ещё архитектурное расследование, интуитивная музыка с поиском красоты в сочетании тембров, гармоний и мелодий. Ну и аниме-рок группа, куда же без них?

Казань

В красивом городе отправляйся в электронно-музыкальное путешествие по миру, в котором каждый найдет свое отражение. Или в поездку на страусиную ферму, умиляйся, да гуляй по аутентичному селу:) Или интерактивься на «горячей» экскурсии вместе с кузнецом. Круто, да?

Екатеринбург

На Урале говорят про вампиров и исследуют их образ в искусстве. Mosh`атся под адское зелье, сваренное из тяжелого металла, мрачных мотивов городских легенд и самобытной мощи, закалённой истинно (плоть от плоти) сибирским духом. И не забывают заскочить на «авторитетную» экскурсию, про тех самых, которые «тогда» держали весь город.

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они сходили на дегустацию «Вино и еда» в Питере и побывали на фесте «Посреди нигде» в Екатеринбурге.

Куда собираемся с комьюнити?

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