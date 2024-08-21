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Лучшее за неделю: лекция про врачебные шутейки, пивной фестиваль и прогулка со страусами

Треш-рок, комик-расклады на таро, экскурсия по лихим девяностым и умилительный эко-тур со страусами. Заинтриговали? Ныряй в подборку.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Казань
  4. - Екатеринбург 
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

Забегаем на лекцию психиатра Василия Бейнаровича, чтобы разобраться в патологиях Сальвадора Дали, покопаться в его детских травмах и разобраться в смыслах его картин с точки зрения медицины. А дальше всё по классике: не концерт, а ярмарочное представление! Упьёшься квасу и объешься белены, узнаешь, где зимуют раки и как правильно бить баклуши...

Top Craft Beer fest
Top Craft Beer fest

Более 50 пивоварен/сидрерии/медоварен, более 400 сортов пива. Формат фестиваля ...

МТС Life Холл, шоссе Энтузиастов, 5с2

5000₽

Шоу «Оф не знаю»
Шоу «Оф не знаю»

Импровизационное интерактивное шоу в образах. Ведущие: Эрнест Таржуманян и Гев...

Большевик Лофт

от 1000₽

Спектакль - кабаре «Не стоило». Премьера
Спектакль - кабаре «Не стоило». Премьера

Спектакль рассказывает о жизни певицы небольшого кафе. Об её мечтах, об удачах и...

Лаборатория современного театра

1500₽

Zmey Gorynich
Zmey Gorynich

Весёлые скоморохи приглашают тебя отправиться вместе с ними в Змеев Путь 25 октя...

IZI Moscow

от 1200₽

Ахегао
Ахегао

Самая большая концертная программа аниме-рок группы Ахегао за всё время. Они ис...

Смена 2.0

от 800₽

Базар
Базар

Последний их сольный концерт в этом году. Выступление планируется жарким. Базар...

Клуб Урбан

от 1800₽

Rndm Tracks
Rndm Tracks

Первый сольный релиз Саши Шулико из группы «Хлеб». 23 августа выйдет дебютный E...

RNDM

от 500₽

Crane: Goobye Summer
Crane: Goobye Summer

Легендарный клуб 16 Тонн приглашает всех в гости, а гэнг готовит для тебя "мото-...

16 Тонн

от 0₽

по подписке
Ты мой Писко, я твой Сауэр
Ты мой Писко, я твой Сауэр

Проведёшь зажигательный вечер в атмосфере Латинской Америки. Своими руками сделаешь легендарные латиноамериканские коктейли. Узнаешь, за что так любят Писко Сауэр и как сделать идеальный коктейль на т...

по подписке
Лекция «Сумасшедший или гений? Психопатология Сальвадора Дали»
Лекция «Сумасшедший или гений? Психопатология Сальвадора Дали»

Понятия «вменяемость» и «нормальность» всегда вызывают дискуссии в обществе. Где та самая точка, когда мы начинаем воспринимать человека, как невменяемого? Каждый ли творческий человек вменяем? Могу...

по подписке
Лекция «Гениальный художник или талантливый манипулятор? Психопатология Пикассо»
Лекция «Гениальный художник или талантливый манипулятор? Психопатология Пикассо»

Пабло Пикассо один из самых невероятных живописцев и творцов 20 века. Человек, чья живопись может удивить и погрузить в глубокие размышления. Но как часто ты, изучая работы Пикассо, задавался вопросам...

Санкт-Петербург

В культурной столице барный стендап-спектакль — что-то новенькое, ага. А ещё архитектурное расследование, интуитивная музыка с поиском красоты в сочетании тембров, гармоний и мелодий. Ну и аниме-рок группа, куда же без них?

Комедия VS Таро
Комедия VS Таро

Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя...

Квартира 8

от 500₽

Буду, если не умру
Буду, если не умру

Наивная и дерзкая атмосфера 90-х. Спектакль по стихам Бориса Рыжего, в котором ...

Театр «НИТИ»

от 1000₽

Все твои мужики
Все твои мужики

Барный стендап-спектакль Самый ироничный, непредсказуемый и документальный спек...

Квартира 8

от 800₽

по подписке
Архитектурное расследование | Экскурсия по особняку Кшесинской
Архитектурное расследование | Экскурсия по особняку Кшесинской

Жилые особняки балерины Матильды Кшесинской и её соседа лесопромышленника Василия Бранта – примеры модной архитектуры Петербурга начала XX века. Они построены по проектам ведущих архитекторов и оснаще...

Уснувший в Армагеддоне
Уснувший в Армагеддоне

Премьера спектакля по мотивам произведения Рэя Брэдбери «Уснувший в Армагеддоне»...

Брусницын

от 2100₽

по подписке
Нетворкинг-вечеринка «Куда уходит детство»
Нетворкинг-вечеринка «Куда уходит детство»

«Куда уходит детство» — большая вечеринка, посвящённая детству после Дня рождения основательницы клуба Bogasthetic Алёны Бога. Этот вечер — нетворкинг-вечеринка для организаторов и художников, творцо...

День Рождения VNVNC | Day 1
День Рождения VNVNC | Day 1

Семь лет. Бесконечное количество ночей. Миллионы моментов. Тысячи треков. VNVNC ...

VNVNC

от 900₽

Ахегао
Ахегао

Самая большая концертная программа аниме-рок группы Ахегао за всё время. Они ис...

Ласточка

от 800₽

A/V concert. NoMusicians в коллаборации с медиахудожником
A/V concert. NoMusicians в коллаборации с медиахудожником

NoMusicians — не про развлечение, но про поиск и внутреннее состояние, про совме...

Планетарий 1

1000₽

Ламповый квартирник. Даша Лампочка
Ламповый квартирник. Даша Лампочка

Что такое настоящий Питер? Это душа. Это интеллигентные разговоры о высоком, бул...

FREEDOM

1000₽

Казань

В красивом городе отправляйся в электронно-музыкальное путешествие по миру, в котором каждый найдет свое отражение. Или в поездку на страусиную ферму, умиляйся, да гуляй по аутентичному селу:) Или интерактивься на «горячей» экскурсии вместе с кузнецом. Круто, да?

по подписке
Поездка на страусиную ферму с конной прогулкой
Поездка на страусиную ферму с конной прогулкой

Начнётся экотур со страусиной фермы, где тебя ждут очаровательные страусы, верблюды, лошадки, индюки, утки, яки, а также лебеди, гуси, декоративные куры, голуби, фазаны, кролики, цесарки и другие (да,...

National Unity
National Unity

Стань частью события, которое объединит культуры и сердца под ритмы электронной ...

Фабрика Алафузова

1000₽

по подписке
Придворный цирк
Придворный цирк

Удивительные номера воздушных гимнастов, огненные шоу и, конечно, жонглеры с их уникальной ловкостью рук от труппы «АртПодиум». И все это под вечерним небом под крылом знаменитого ангела на главной п...

Gothic: Natasha Wax & Sony Vibe
Gothic: Natasha Wax & Sony Vibe

Вопреки расхожему заблуждению, готика — это намного больше, чем субкультура люби...

улица Пушкина, 34В

1500₽

по подписке
Шедевры ИЗО в кино
Шедевры ИЗО в кино

Кинокритик Адиля Хайбуллина поговорит о многогранном влиянии изобразительного искусства на кинематограф. Режиссеры зачастую вдохновляются картинами. Они цитируют известные полотна, копируют цветовые р...

Школа городского садовника 2.0
Школа городского садовника 2.0

В Горкинско-Ометьевском лесу стартует второй и заключительный поток Школы городс...

до
Горкинско-Ометьевский лес

Бесплатно

Йога по средам
Йога по средам

Во дворе бара «Соль» каждую среду можно заниматься йогой. Проводит занятия тре...

до
Соль

500₽

по подписке
Концерт Saluki
Концерт Saluki

Saluki — российский хип-хоп-исполнитель, продюсер и автор песен. За свою карьеру записал несколько мини-альбомов, полноформатный дебютный «Властелин Калек» и совместный со 104 альбом «Стыд или слава»....

Лекция о медицинском юморе
Лекция о медицинском юморе

Спикером выступит врач-терапевт высшей квалификационной категории, популяризатор...

Rockstar Bar

1000₽

по подписке
Горячо! Казань глазами кузнеца
Горячо! Казань глазами кузнеца

Ты уже видел Казань сквозь призму времени, архитектурных стилей и исторических эпох? Теперь можно посмотреть на город сквозь «кованую призму», проводниками по которому станут экскурсовод и профессиона...

Екатеринбург 

На Урале говорят про вампиров и исследуют их образ в искусстве. Mosh`атся под адское зелье, сваренное из тяжелого металла, мрачных мотивов городских легенд и самобытной мощи, закалённой истинно (плоть от плоти) сибирским духом. И не забывают заскочить на «авторитетную» экскурсию, про тех самых, которые «тогда» держали весь город. 

Мама-криминал | 24 августа
Мама-криминал | 24 августа

Вспомнишь дела недавних лет, взгрустнешь и порадуешься! На экскурсии узнаешь: -...

ул. Ленина, 46а площадь Оперного театра. Встреча около центрального входа в оперный театр.

от 500₽

по подписке
Эволюция образа вампира в кино. От воплощения страха до инструмента изображения одиночества
Эволюция образа вампира в кино. От воплощения страха до инструмента изображения одиночества

21 августа в 19 часов 30 минут после захода солнца в тёмном подвале в центре города состоится лекция про вампиров… Лекция пройдет в двух частях. Сначала ты познакомишься с историей формирования образ...

Гробовая доска
Гробовая доска

Надежда и опора отечественного трэш-рока - группа «Гробовая Доска» - презентует ...

Нирвана club

от 900₽

по подписке
Сову видишь? А она есть!
Сову видишь? А она есть!

И не только сова! А чтобы узнать, кого разглядывать в кустах, а кого – на ветках деревьев, приходи на лекцию про бёрдвотчинг. В начале прошлого века у британских джентльменов зародилось новое хобби: ...

Утрата
Утрата

1 день. 7 лекций от научных и культурных деятелей о том, как справляться с утрат...

Библиотечный Центр «Екатеринбург»

от 300₽

по подписке
Посвящение Adele
Посвящение Adele

Adele (Адель) – популярная британская певица, композитор и поэтесса. Её творческая биография насчитывает четыре студийных альбома, последний из которых вышел в ноябре 2021 года. Песни исполнительницы ...

Шумовой концерт во дворе: НХА, les cinq, the limb
Шумовой концерт во дворе: НХА, les cinq, the limb

«Новый Художественный Ансамбль» (Челябинск) под началом Льва Гутовского показыва...

Музей Андеграунда

500₽

по подписке
Прочитано буквально: герой как я / я как герой
Прочитано буквально: герой как я / я как герой

Приходи в книжный, болтай по душам на заданную тему и, конечно, советуй книги. Смысл встреч – открывать для себя новые истории или имена и делиться впечатлениями. На этой встрече предлагают поделить...

Арт-терапия: как я проявляюсь
Арт-терапия: как я проявляюсь

Проявляться, не стесняться своих желаний, получать внимание, быть яркой и смелой...

Встречи

1500₽

по подписке
Запах как медиум в современном искусстве. Опыт ольфакторных художников
Запах как медиум в современном искусстве. Опыт ольфакторных художников

Ольфакторное искусство — это направление в искусстве, в котором используются обоняние как основное средство коммуникации и восприятия. Художники исследуют взаимодействие между запахами и эмоциями, вос...

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они сходили на дегустацию «Вино и еда» в Питере и побывали на фесте «Посреди нигде» в Екатеринбурге.

Куда собираемся с комьюнити?

Мешать латиноамериканские коктейли и есть булки с кофе, да говорить о высоком! 

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.     

Ещё больше необычных событий и мест — в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. У нас хорошо!
Твоя заводная редакция, Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Казань
  4. Екатеринбург 
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

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