Лучшее за неделю: лекция про врачебные шутейки, пивной фестиваль и прогулка со страусами

Москва
Забегаем на лекцию психиатра Василия Бейнаровича, чтобы разобраться в патологиях Сальвадора Дали, покопаться в его детских травмах и разобраться в смыслах его картин с точки зрения медицины. А дальше всё по классике: не концерт, а ярмарочное представление! Упьёшься квасу и объешься белены, узнаешь, где зимуют раки и как правильно бить баклуши...
Более 50 пивоварен/сидрерии/медоварен, более 400 сортов пива. Формат фестиваля ...
5000₽
Импровизационное интерактивное шоу в образах. Ведущие: Эрнест Таржуманян и Гев...
от 1000₽
Спектакль рассказывает о жизни певицы небольшого кафе. Об её мечтах, об удачах и...
1500₽
Весёлые скоморохи приглашают тебя отправиться вместе с ними в Змеев Путь 25 октя...
от 1200₽
Последний их сольный концерт в этом году. Выступление планируется жарким. Базар...
от 1800₽
Первый сольный релиз Саши Шулико из группы «Хлеб». 23 августа выйдет дебютный E...
от 500₽
Легендарный клуб 16 Тонн приглашает всех в гости, а гэнг готовит для тебя "мото-...
от 0₽
Проведёшь зажигательный вечер в атмосфере Латинской Америки. Своими руками сделаешь легендарные латиноамериканские коктейли. Узнаешь, за что так любят Писко Сауэр и как сделать идеальный коктейль на т...
Понятия «вменяемость» и «нормальность» всегда вызывают дискуссии в обществе. Где та самая точка, когда мы начинаем воспринимать человека, как невменяемого? Каждый ли творческий человек вменяем? Могу...
Санкт-Петербург
В культурной столице барный стендап-спектакль — что-то новенькое, ага. А ещё архитектурное расследование, интуитивная музыка с поиском красоты в сочетании тембров, гармоний и мелодий. Ну и аниме-рок группа, куда же без них?
Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя...
от 500₽
Наивная и дерзкая атмосфера 90-х. Спектакль по стихам Бориса Рыжего, в котором ...
от 1000₽
Барный стендап-спектакль Самый ироничный, непредсказуемый и документальный спек...
от 800₽
Жилые особняки балерины Матильды Кшесинской и её соседа лесопромышленника Василия Бранта – примеры модной архитектуры Петербурга начала XX века. Они построены по проектам ведущих архитекторов и оснаще...
Премьера спектакля по мотивам произведения Рэя Брэдбери «Уснувший в Армагеддоне»...
от 2100₽
«Куда уходит детство» — большая вечеринка, посвящённая детству после Дня рождения основательницы клуба Bogasthetic Алёны Бога. Этот вечер — нетворкинг-вечеринка для организаторов и художников, творцо...
Семь лет. Бесконечное количество ночей. Миллионы моментов. Тысячи треков. VNVNC ...
от 900₽
NoMusicians — не про развлечение, но про поиск и внутреннее состояние, про совме...
1000₽
Что такое настоящий Питер? Это душа. Это интеллигентные разговоры о высоком, бул...
1000₽
Казань
В красивом городе отправляйся в электронно-музыкальное путешествие по миру, в котором каждый найдет свое отражение. Или в поездку на страусиную ферму, умиляйся, да гуляй по аутентичному селу:) Или интерактивься на «горячей» экскурсии вместе с кузнецом. Круто, да?
Начнётся экотур со страусиной фермы, где тебя ждут очаровательные страусы, верблюды, лошадки, индюки, утки, яки, а также лебеди, гуси, декоративные куры, голуби, фазаны, кролики, цесарки и другие (да,...
Стань частью события, которое объединит культуры и сердца под ритмы электронной ...
1000₽
Удивительные номера воздушных гимнастов, огненные шоу и, конечно, жонглеры с их уникальной ловкостью рук от труппы «АртПодиум». И все это под вечерним небом под крылом знаменитого ангела на главной п...
Вопреки расхожему заблуждению, готика — это намного больше, чем субкультура люби...
1500₽
Кинокритик Адиля Хайбуллина поговорит о многогранном влиянии изобразительного искусства на кинематограф. Режиссеры зачастую вдохновляются картинами. Они цитируют известные полотна, копируют цветовые р...
В Горкинско-Ометьевском лесу стартует второй и заключительный поток Школы городс...
Бесплатно
Во дворе бара «Соль» каждую среду можно заниматься йогой. Проводит занятия тре...
500₽
Saluki — российский хип-хоп-исполнитель, продюсер и автор песен. За свою карьеру записал несколько мини-альбомов, полноформатный дебютный «Властелин Калек» и совместный со 104 альбом «Стыд или слава»....
Спикером выступит врач-терапевт высшей квалификационной категории, популяризатор...
1000₽
Екатеринбург
На Урале говорят про вампиров и исследуют их образ в искусстве. Mosh`атся под адское зелье, сваренное из тяжелого металла, мрачных мотивов городских легенд и самобытной мощи, закалённой истинно (плоть от плоти) сибирским духом. И не забывают заскочить на «авторитетную» экскурсию, про тех самых, которые «тогда» держали весь город.
Вспомнишь дела недавних лет, взгрустнешь и порадуешься! На экскурсии узнаешь: -...
от 500₽
21 августа в 19 часов 30 минут после захода солнца в тёмном подвале в центре города состоится лекция про вампиров… Лекция пройдет в двух частях. Сначала ты познакомишься с историей формирования образ...
Надежда и опора отечественного трэш-рока - группа «Гробовая Доска» - презентует ...
от 900₽
И не только сова! А чтобы узнать, кого разглядывать в кустах, а кого – на ветках деревьев, приходи на лекцию про бёрдвотчинг. В начале прошлого века у британских джентльменов зародилось новое хобби: ...
1 день. 7 лекций от научных и культурных деятелей о том, как справляться с утрат...
от 300₽
Adele (Адель) – популярная британская певица, композитор и поэтесса. Её творческая биография насчитывает четыре студийных альбома, последний из которых вышел в ноябре 2021 года. Песни исполнительницы ...
«Новый Художественный Ансамбль» (Челябинск) под началом Льва Гутовского показыва...
500₽
Приходи в книжный, болтай по душам на заданную тему и, конечно, советуй книги. Смысл встреч – открывать для себя новые истории или имена и делиться впечатлениями. На этой встрече предлагают поделить...
Проявляться, не стесняться своих желаний, получать внимание, быть яркой и смелой...
1500₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они сходили на дегустацию «Вино и еда» в Питере и побывали на фесте «Посреди нигде» в Екатеринбурге.
Куда собираемся с комьюнити?
Мешать латиноамериканские коктейли и есть булки с кофе, да говорить о высоком!
Проведёшь зажигательный вечер в атмосфере Латинской Америки. Своими руками сделаешь легендарные латиноамериканские коктейли. Узнаешь, за что так любят Писко Сауэр и как сделать идеальный коктейль на т...
Что такое настоящий Питер? Это душа. Это интеллигентные разговоры о высоком, бул...
1000₽
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