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Буду, если не умру

Малый театр кукол
Лиговский проспект, 267к2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1400₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль с наивной и дерзкой атмосферой 90-х по стихам Бориса Рыжего, в котором два режиссёра и ни одного актёра. В поэзии Рыжего есть постоянное разочарование и неутомимая надежда. Есть грязь подъездов, тёмные подворотни и похороны в девятнадцать. И там же - самая чистая любовь, самое голубое небо и самый тёплый детский шарф. Через свои стихи поэт говорит с читателем как с другом, кентом, соседом, возлюбленной, ангелом-хранителем, с самим собой...

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