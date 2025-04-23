Спектакль с наивной и дерзкой атмосферой 90-х по стихам Бориса Рыжего, в котором два режиссёра и ни одного актёра. В поэзии Рыжего есть постоянное разочарование и неутомимая надежда. Есть грязь подъездов, тёмные подворотни и похороны в девятнадцать. И там же - самая чистая любовь, самое голубое небо и самый тёплый детский шарф. Через свои стихи поэт говорит с читателем как с другом, кентом, соседом, возлюбленной, ангелом-хранителем, с самим собой...