Когда ты отпускаешь голову и начинаешь двигаться — говорит тело. Когда перестаешь бояться звучать — появляется голос, о котором ты не знал. ? 10 дней. 26 часов. Плотное, живое, местами дикое исследование себя. Здесь не учат играть, здесь учат быть. Финал — спектакль, созданный из твоего опыта, движений, слов и молчания. Если ты давно чувствуешь, что можешь больше — приходи. Это пространство, где не надо притворяться. Это пространство, где искусство рождается из тебя. Интенсив, где театр — это не роли, а острый инструмент самонаблюдения. — Ты будешь двигаться, звучать, исследовать страхи и выходить в неизвестное — Ты увидишь, как твой голос может стать сценой — Ты окажешься в финале — спектакле, который ты создашь сам — И в итоге откажешься от бесконечных размышлений и почувствуешь жизнь Это не безопасный уютный тренинг, это акт взросления, взросления через искусство. Встречи 4 раза в неделю: пн, ср, чт с 18:00 до 21:00, суббота с 12:00 до 18:00