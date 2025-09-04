Погрузиться в атмосферу ночного города, увидеть огни Петербурга с воды, пройтись по малым рекам и каналам, а ещё стать свидетелем разведения мостов под музыкальное сопровождение — это самый романтичный и комплексный ночной маршрут! Теплоход отправляется в ночной круиз в 23:30 по самому увлекательному маршруту города, который будет состоять из двух частей: — Прогулка по малым рекам и каналам внутри города с экскурсией по ночному Петербургу — Просмотр разведения мостов в акватории Невы с музыкальным сопровождением Первый час прогулки будет сопровождаться экскурсией аудиогида, которая затем сменится легкой фоновой музыкой для полного погружения в атмосферу романтики разводных мостов. Круиз начинается от причала на набережной реки Фонтанки у дома 71, откуда теплоход пойдёт в сторону Крюкова канала к знаменитому Семимостью. Далее, мимо Никольского собора и Мариинского театра, он попадёт в реку Мойку, откуда можно будет разглядеть Исаакиевский собор, Невский проспект, Эрмитаж и Дворцовую площадь. Обогнув Летний сад, теплоход выйдет в Фонтанку и затем в Неву, откуда направится к знаменитому Крейсеру Авроре. Далее гости окажутся в центральной акватории Невы, где откроются виды Петропавловской крепости, стрелки Васильевского острова с Ростральными колоннами и зданий Зимнего Дворца. Вдоль Дворцовой набережной кораблик направится к Авроре, осмотрев которую, пройдет по Неве к Медному всаднику, в самый эпицентр событий, где каждый сможет увидеть разведение Дворцового и Троицкого мостов, после чего вернётся в Фонтанку на родной причал у дома 71. Маршрут может меняться. На теплоходе работает бар. Продолжительность: 2 часа 15 минут. Отправление от причала на набережной р. Фонтанки, 71 в 23:30, прибытие обратно в 01:45.