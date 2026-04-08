Горкинско-Ометьевский лес — особо охраняемая природная территория Казани. Она активно используется для отдыха, спорта, изучения экологии, поэтому в основу проекта легла концепция бережного отношения к природе. В Центральной части парка расположены входная зона с 7-метровой аркой, спортивная база с зоной выдачи прокатного оборудования и кафе, пешеходные дорожки с декоративными арками и вечерней подсветкой, фестивальная площадка со сценой и зона отдыха с шезлонгами и гамаками для отдыха в летнее время года. Ометьевский лес — зона экологии с большим количеством редких деревьев и растений, многие из которых входят в Красную книгу. Это позволило создать на территории леса экологическую и микологическую тропы.