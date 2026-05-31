Жилые особняки балерины Матильды Кшесинской и её соседа лесопромышленника Василия Бранта – примеры модной архитектуры Петербурга начала XX века. Они построены по проектам ведущих архитекторов и оснащены по последнему слову техники. Время и бурные исторические события изменили не только их облик, но и функции. В середине XX века оба особняка были объединены в комплекс Музея Революции, а в наше время он носит название Музея политической истории России. Группа отправится туда за архитектурной, строительной и инженерной историей. Ты узнаешь, осталось ли что-то от былого великолепия, по каким признакам можно воспроизвести быт прошлого и как умение читать архитектуру помогает её правильно использовать спустя время. Во время экскурсии ты увидишь: – строительный, шамотный (огнеупорный) и облицовочный кирпичи дореволюционной эпохи; – печной изразец гончарного завода «Або»; – образцы бетона и пробки начала XX века; – дворы особняка Бранта: открытый парадный и закрытый хозяйственный. А еще ты узнаешь: – что нужно для строительства Зимнего сада; – чем отличаются строительный кирпич от шамотного и отделочного; – как узнать вид целой печи по одному изразцу; – что может рассказать о здании его чердак. Начало прогулки: м. «Горьковская», ул. Куйбышева, 1/5, со стороны площади, у памятника Троицкому собору. Окончание: ул. Куйбышева, 2-4, атриум Музея политической истории России. Организационные моменты: Предварительная покупка билетов обязательна. Если у тебя возникли трудности с оплатой на сайте, позвони организатору по телефону 748-26-50. Обзорная экскурсия по экспозиции Музея в стоимость не входит. Ты узнаешь гида по белой табличке с надписью «Петербург глазами инженера».