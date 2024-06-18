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Лучшее за неделю: «Фабрика звёзд», дело мух и заботливая Пачка добра

Лето. Крутые вечеринки, крышесносные спектакли и интригующие лекции. «Кавёр» собрал топовые события и уже готов их презентовать. Поехали.

Что будет в статье:

  1. - Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге
  2. - Москва
  3. - Санкт-Петербург
  4. - Екатеринбург
  5. - Казань
  6. - Новости комьюнити
  7. - Куда собираемся с комьюнити?

Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий: вместе мы часто устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы. Представляем тематический розыгрыш, где любой пользователь «Кавра» может выиграть проходки на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других. 

Принять участие просто: будь в Санкт-Петербурге (или собирайся в гости) и оставь коммент к этой статье, но в нашем приложении:

Карточка

Розыгрыш: заботливая пачка добра в Санкт-Петербурге

Вау! Любой пользователь «Кавра» может выиграть билетики на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.

Москва

Столица горячится на историческом ужине с шампанским, танцует на белой вечеринке и едва успевает перемещаться с одного фестиваля на другой. Кто хорошо веселится, тот хорошо отдыхает. Поэтому москвичи будут расслабляться на ретрите, слушать мантры в темноте и учиться спать в специальной школе. 

Иммерсивный спектакль «Законы Дачи. Переделкино»
Иммерсивный спектакль «Законы Дачи. Переделкино»

Летний иммерсивный спектакль на открытом воздухе в атмосфере подмосковной дачи п...

Дача в Переделкино, улица Довженко, 1, Мичуринец Дск

5000₽

SIGMA. Summer festival
SIGMA. Summer festival

В этот раз SIGMA объединит 40 звездных артистов и новых талантов на 4 сценах гла...

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Arma (Ex. Mutabor)

от 1800₽

по подписке
Абстрасенция: Magic Temple
Абстрасенция: Magic Temple

Gazgolder Club станет обителью для всех ценителей танцевальной бейс-электроники, трип-хопа, хауса и даунтемпо. Программа фестиваля включает живые выступления, презентации релизов на 2 сценах более чем...

по подписке
10 лет «Глазами инженера»
10 лет «Глазами инженера»

Вот уже 10 лет они учат своих любознательных экскурсантов читать язык архитектуры. А сейчас приглашают тебя отмечать юбилей. Тебя ждёт целых два дня разговоров об архитектуре с экспертами, мастер-кл...

по подписке
Мы нормальные! | All Day White Party by Community
Мы нормальные! | All Day White Party by Community

В день летнего солнцестояния, когда ночь уступает главенство дню, отправляйся навстречу новому! Летняя терраса на набережной с видом на высотку на Котельнической наполнится лучами музыки Sarabi, конц...

Плейбэк-перфоманс «Здесь и сейчас»
Плейбэк-перфоманс «Здесь и сейчас»

Актёры театра «Между нами» в течение 1,5 часов в режиме особой импровизации буду...

Москва, 4-й Сыромятнический переулок д.3/5 стр. 4. Сцена театра "СОбытие"

1800₽

Однодневный ретрит «Осознанность»
Однодневный ретрит «Осознанность»

Есть онлайн участие, подробности смотри ниже! Если ты давно хотел устроить себе...

Москва, City Retreat Club, Шмитовский пр., 3, стр. 1

от 3000₽

Мантры в темноте
Мантры в темноте

Это концерт-медитация, где темнота даёт возможность отключиться от внешнего мира...

Государственный музей - Культурный центр «Интеграция» им. Н.А.Островского

от 2000₽

Бесприданница. Реально жестокий романс
Бесприданница. Реально жестокий романс

Она искренне верила и искала любовь, но возможно ли ее найти в циничном и жесток...

VS Театр, улица Фридриха Энгельса, 25с7

от 1500₽

по подписке
Лекторий «(Не)Трезвый взгляд»
Лекторий «(Не)Трезвый взгляд»

Несекретные материальчики: уфология глазами религиоведа. «Я хочу верить!», – говорил агент Фокс Малдер из «Секретных материалов». Тысячи людей по всему миру жаждут или боятся встречи с представителям...

Reeep chess x Левитов Илья
Reeep chess x Левитов Илья

Первое мероприятие из цикла "Reeep chess x Левитов Илья x Yauza": В программе: ...

Yauza

1000₽

по подписке
Дегустация «Эротика в искусстве»
Дегустация «Эротика в искусстве»

Уникальная дегустация пикантных вин и лекция от искусствоведа. О чём пойдет речь в рассказе искусствоведа Марии: ? узнаешь, когда в искусстве появилась эротика; ? исследуешь образцы искусства со врем...

по подписке
Исторический ужин с шампанским
Исторический ужин с шампанским

Лекция-погружение в историю + ужин с тематической дегустацией игристых. Что предпочитали пить российские императоры; Кто из царской семьи Романовых был трезвенником, а кто мог прилично «нагрузиться»;...

по подписке
Каддл пати
Каддл пати

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://cuddle-party.ru/ Что такое «Каддл пати»? Это дружелюбная, безопасная площадка с тёплыми людьми и правилами, тут ты можеш...

Metallica Tribute Show
Metallica Tribute Show

FMF RECORDS представляет: A Tribute to Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth and...

Клуб Город

от 1000₽

Школа сна
Школа сна

Если хочется отдохнуть, поваляться на кровати, размером со сцену и научиться пра...

Центр драматургии и режиссуры. Беговая

2200₽

по подписке
Лучший горох в городе
Лучший горох в городе

Мите тридцать. Он пошёл в магазин. Митя всё взял, но вспомнил про горох. Мать просила взять ещё горох. Митя в этом не разбирается. Он не привык брать горох. Он никогда не был ни на рынке, ни на базар...

Санкт-Петербург

Питер фестивалит. Музыка, маркеты, пикники на свежем воздухе – бесценно. А еще вечера с мясом, Достоевским и «Фабрикой звёзд». Почему бы нет?

Арт-пикник с игристым от Painty
Арт-пикник с игристым от Painty

Искусство под открытым небом Готовься провести теплый летний день в атмосфере т...

Васин сад, Средний проспект В.О., 86А

4000₽

Фабрика Звёзд Party
Фабрика Звёзд Party

«Круто ты попал на ТВ, Ты звезда, давай народ порази!» Если ты пропел эти строч...

Jagger

500₽

Все твои мужики
Все твои мужики

Барный стендап-спектакль Самый ироничный, непредсказуемый и документальный спек...

Квартира 8

от 800₽

Fleurir la foire. Летний базар в тайном саду | Пятница
Fleurir la foire. Летний базар в тайном саду | Пятница

Особняк Мясникова впервые проведёт летний винтажный базар. Базар развернется не ...

Особняк И. Мясникова

500₽

Sirens' Jazz Revue
Sirens' Jazz Revue

Винтажные Дивы и вечный Джаз. В этот вечер музыканты исполнят классические джаз...

The Hat Bar

3200₽

Ели Мясо Мужики
Ели Мясо Мужики

Эногастрономический ужин в первом концертном ресторане Jagger. Это путешествие ...

Jagger

от 5000₽

Neovision | ANGAR NC
Neovision | ANGAR NC

Фестиваль электронной музыки Neovision соберет всех поклонников техно, андеграун...

Angar (Ex. GAS CLUB)

от 600₽

Petruchiani Quintet: Nordic Jazz
Petruchiani Quintet: Nordic Jazz

Экстравагантный Petruchiani Quintet представит программу Nordic Jazz в Планетари...

Планетарий 1

от 1200₽

Ла-Ла Ленд в Планетарии 1
Ла-Ла Ленд в Планетарии 1

Город звёзд под куполом Планетария 1: впервые на фоне завораживающей полнокуполь...

Планетарий 1

от 1200₽

по подписке
Петербургское гетто глазами Достоевского: по местам «Преступления и наказания»
Петербургское гетто глазами Достоевского: по местам «Преступления и наказания»

С текстом в руках ты пройдёшь маршрутом Родиона Раскольникова, чтобы воссоздать атмосферу района Сенной площади. Дом старухи-процентщицы, 730 шагов Раскольникова, Канава и не только... Гуляя по район...

по подписке
Экскурсия на фабрику мороженого с дегустацией
Экскурсия на фабрику мороженого с дегустацией

На один день ты попадёшь в летний рай — на небольшое производство итальянского мороженого премиум-сегмента с дегустацией. Небольшое производство настоящего итальянского джелато открылось в Петербурге...

Летний фест йоги и медитации Yoga2Day
Летний фест йоги и медитации Yoga2Day

Ежегодный пятый фестиваль, который пройдёт в пространстве ретритного центра «Лад...

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Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, территория урочища Багратионовка, Русская улица, 229, ретри-центр «Ладожский дом»

от 15000₽

Backscatter
Backscatter

Первая аудиовизуальная инсталляция проекта 043 — backscatter | en. обратное расс...

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Павильон "Вольт", Кожевенная линия, 40Б

400₽

White Knight music festival
White Knight music festival

Ежегодный российский фестиваль электронной музыки в белом, который пройдет в 5-й...

Villa ZimaЛeto, Южная дорога, 8

от 2500₽

Архитектурная история кино: как оно повлияло на облик Петербурга?
Архитектурная история кино: как оно повлияло на облик Петербурга?

Кинематограф стал неотъемлемой частью нашей жизни: мы любим кино, обсуждаем, жде...

ст. м. Гостиный двор, Манежная площадь, у фонтана

2250₽

по подписке
Винное казино
Винное казино

Продлеваем лето в лучших традициях винного казино — что окажется впереди: твой азарт или знания в вине, а, может быть, ты поймаешь удачу, которая и принесёт тебе победную бутылку игристого? Сможешь от...

Арт-медиация по выставкам фиджитал-галереи «Охра»
Арт-медиация по выставкам фиджитал-галереи «Охра»

Современное искусство предполагает активное соучастие зрителя в художественном п...

Фиджитал-галерея «Охра» (Ex. Interactive Space)

от 1500₽

по подписке
Вечерняя дегустация
Вечерняя дегустация

Две прекрасные винные феи Настя и Маша, проведут в баре «Игрик» вторую совместную, но уже вечернюю дегустацию. «Гады и салаты» - кодовое название вечера. Тебя уже ждёт лайн-ап из 6 прекрасных Магнумо...

DiceFest. Фестиваль настольных ролевых игр
DiceFest. Фестиваль настольных ролевых игр

В середине лета команда DiceHead возвращается в Санкт-Петербург, чтобы провести ...

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FREEDOM

от 1600₽

Вечер японской музыки Joe Hisaishi
Вечер японской музыки Joe Hisaishi

Прозвучат композиции из любимых многими полнометражных японских мультфильмов сту...

FREEDOM

1000₽

по подписке
Sapio- в винном баре
Sapio- в винном баре

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/fsd_spb Искать собратьев по разуму — можно не только в космосе, но и на земле. Особенно, если разум - то, что тебя...

StandUp «Концерт»
StandUp «Концерт»

Только лучшие шутки от самых опытных комиков Питера. Ребята готовят этот материа...

Homie

600₽

Фестиваль «Антон тут рядом»
Фестиваль «Антон тут рядом»

Билеты на фестиваль можно выиграть в заботливой Пачке Добра – оставляй комментар...

Севкабель Порт

1200₽

Екатеринбург

Уральская столица наряжается после лекции о стиле, затем обнимается на каддл-пати и веселится на инди-фесте. Дальше, разумеется, отправляется на спектакль, чтобы испытать экзистенциальный ужас, и на лекцию, чтобы выяснить, наконец: что же скрывают мухи. Лето! 

Фестиваль уральской инди-музыки «Панорама»
Фестиваль уральской инди-музыки «Панорама»

Микрофест уральской музыки с приставками -инди -эмо -панк -рок от музыкального к...

Музей Андеграунда

от 400₽

по подписке
Шигирская кладовая
Шигирская кладовая

Большой Шигирский идол – самая древняя и большая деревянная скульптура в мире. Идолу более 11 000 лет! Коллекция изделий из дерева и кости расскажет о быте и верованиях людей, живших на Урале в эпоху ...

Прыг-скок
Прыг-скок

Крепко хватайся за самую тёплую и короткую ночь в этом году и собирайся со всеми...

Ставников

500₽

по подписке
Metal Gods Show
Metal Gods Show

4 мощнейших трибьюта за 1 вечер! Большое 5 часовое шоу с песнями культовых, всемирно признанных метал-групп. За 1 вечер, для тебя хиты Metallica, Manowar, Motorhead и Megadeth! Богов метала каверят: ...

по подписке
Стиль в мелочах: как управлять впечатлением с помощью аксессуаров
Стиль в мелочах: как управлять впечатлением с помощью аксессуаров

Не секрет, что детали важны. Они передают информацию, создают атмосферу и настроение. Их хочется рассматривать. И, пожалуй, стиля это касается едва ли не в первую очередь. Каким ты хочешь быть сегод...

Спектакль «Пластырь»
Спектакль «Пластырь»

Мокьюментари спектакль-терапия от режиссера Камиллы Магомедовой из арт-бюро «О2»...

Самоцвет

от 600₽

по подписке
Энтомологическая криминалистика: что скрывают мухи
Энтомологическая криминалистика: что скрывают мухи

«Шестиногие встречаются на нашей планете практически везде, и без них не обходится ни одно место преступления. Десятки мух, жуков и других насекомых могут рассказать следователям удивительные подробно...

Прогулка на сап-сёрфах
Прогулка на сап-сёрфах

Весь июнь тебя ждут закатные прогулки и рассветные завтраки на сапах! Каждый че...

до
Встречи

от 1200₽

Каддл пати
Каддл пати

Вечеринка объятий - это дружелюбная и безопасная среда с теплыми людьми и четким...

Встречи

1800₽

по подписке
Стулья
Стулья

Трагифарс по мотивам одноименной пьесы Эжена Ионеско: тебя ждет экзистенциальный ужас, сведение счетов, поиск виноватых и план спасения человечества. Старик и старуха, неразлучно прожившие почти сто л...

Казань

Казань проживает июнь красиво: лекции о женской философии, импрессионисты Моне и Мане и арт-маркет. Горожане будут не прочь добавить перца в свой досуг на фэнтези-променаде и спектакле-импровизации. 

Авангард: на телеге в XXI век
Авангард: на телеге в XXI век

На выставке представлено более 200 произведений ярких представителей раннего сов...

до
Музей-заповедник «Казанский Кремль», Присутственные места, 2 подъезд, 2 этаж

от 250₽

Современная философия: женский взгляд
Современная философия: женский взгляд

Много ли женщин философов ты знаешь? А знаешь ли ты что-нибудь об их судьбах, ли...

ул. Горького, 27 «Искусство жить»

от 600₽

по подписке
Фэнтези-променад «Чудо о спящей Ханбике»
Фэнтези-променад «Чудо о спящей Ханбике»

Спектакль погрузит гостей в атмосферу истории и сказки, позволит насладиться звучанием народных средневековых и современных инструментов. А сопровождать зрителей в этом путешествии будет заслуженная а...

Клод Моне и Эдуард Мане. Начало импрессионизма
Клод Моне и Эдуард Мане. Начало импрессионизма

На выставке репродукций знаменитых импрессионистов Эдуарда Мане и Клода Моне мо...

до
Галерея современного искусства "Окно", ул. Рахматуллина, 8/11

от 300₽

по подписке
Дача. Фиолла х Динамика
Дача. Фиолла х Динамика

Фиолла и Динамика приглашает тебя в мир, где электронная музыка сплетается с живописным пейзажем загородного дома. Фиолла - объединение творческих людей, которые используют электронную музыку как инс...

по подписке
Архитектура советской Казани. От конструктивизма до модернизма
Архитектура советской Казани. От конструктивизма до модернизма

На пешеходной экскурсии предлагают познакомиться с архитектурой Казани советского периода на примере таких локаций, как: - Дом печати, конструктивистский центр по производству полиграфической продукци...

по подписке
Break4werk: Bass_U! ft. Action Side
Break4werk: Bass_U! ft. Action Side

В эту жаркую летнюю ночь слушателям предлагают разделить любовь к ломаной музыке, сочному басу и тёрнтейблизму. На главном танцполе тебя ждёт много ломаного бита, скретчей и весь спектр бейс ориенти...

Магия вне Хогвартса
Магия вне Хогвартса

Мультимедийный концерт музыки из фильмов о Гарри Поттере в исполнении камерного ...

Центр цифрового искусства Artplay Media

1800₽

по подписке
Красная вишня | Арт-маркет
Красная вишня | Арт-маркет

В маркете примут участие художники, иллюстраторы, дизайнеры, мастера из 10 городов России. Гостей маркета также ждут беспроигрышная лотерея, карточный своп и фотозона. За качественную виниловую муз...

Ты тоже это видишь?
Ты тоже это видишь?

Живопись, скульптуры из синтетической керамики, оживающие картины на лентикулярн...

до
Галерея современного искусства БИЗON

300₽

по подписке
Эмерджентность красоты
Эмерджентность красоты

Выставка современной мозаики, собранной кураторами за несколько десятилетий. Центральным ядром коллекции стали работы итальянских мастеров из Равенны - Марко Бравуры, Вердиано Марци и Марко Де Луки, о...

Фестиваль разумного потребления «КультТорг»
Фестиваль разумного потребления «КультТорг»

Твой шкаф заполнен уже ставшей ненужной одеждой? И в идеале, ты хотел/а бы её пр...

парк Салават Купере (у ЖК «Салават купере»)

Бесплатно

по подписке
Спектакль-импровизация «Пешеходы-2»
Спектакль-импровизация «Пешеходы-2»

Всё, что будет происходить на экскурсии-променаде, всё, что услышат и увидят зрители, и даже маршрут прогулки зависит от воли случая, возникающих ассоциаций и полёта фантазии. Роль «живых» декораций и...

по подписке
Апостол рисует нефтью
Апостол рисует нефтью

Фабрика Алафузова представляет творчество мастера, рисующего НЕФТЬЮ. Что? Да, нефтью! Работы португальского художника Кристиана Апостола побывали в галереях искусств по всему миру. Гости выставки при...

Новости комьюнити

В нашем закрытом телеграм-чатике всегда активно. На прошлой неделе кавровчане рассказывали, как побывали на премьере Театра Ненормативной Пластики «Интервью В» и на остросюжетном спектакле о москвичах «В кольцах».

Куда собираемся с комьюнити?

На этой неделе в Москве исследуем любовь от и до. 

А в Питере путешествуем по островам счастья.

Фест от Generation Yoga
Фест от Generation Yoga

Сообщество Generation Yoga приглашает тебя на масштабный фестиваль йоги и здорового образа жизни «На счастливых островах». Внутри Фестиваля гостей ждут разные зоны, где каждая — н...

Брусницын

от 4400₽

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.

Ещё больше необычных мест и событий ищи в нашем приложении. Скачать приложение «Кавёр» можно, кликнув на кнопку внизу страницы.
С горячим сердцем и острым глазом, ваша редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге
  2. Москва
  3. Санкт-Петербург
  4. Екатеринбург
  5. Казань
  6. Новости комьюнити
  7. Куда собираемся с комьюнити?

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