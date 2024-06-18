Лучшее за неделю: «Фабрика звёзд», дело мух и заботливая Пачка добра

Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге
«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий: вместе мы часто устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы. Представляем тематический розыгрыш, где любой пользователь «Кавра» может выиграть проходки на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.
Принять участие просто: будь в Санкт-Петербурге (или собирайся в гости) и оставь коммент к этой статье, но в нашем приложении:
Москва
Столица горячится на историческом ужине с шампанским, танцует на белой вечеринке и едва успевает перемещаться с одного фестиваля на другой. Кто хорошо веселится, тот хорошо отдыхает. Поэтому москвичи будут расслабляться на ретрите, слушать мантры в темноте и учиться спать в специальной школе.
Летний иммерсивный спектакль на открытом воздухе в атмосфере подмосковной дачи п...
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В этот раз SIGMA объединит 40 звездных артистов и новых талантов на 4 сценах гла...
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Актёры театра «Между нами» в течение 1,5 часов в режиме особой импровизации буду...
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Есть онлайн участие, подробности смотри ниже! Если ты давно хотел устроить себе...
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Это концерт-медитация, где темнота даёт возможность отключиться от внешнего мира...
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Она искренне верила и искала любовь, но возможно ли ее найти в циничном и жесток...
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Лекция-погружение в историю + ужин с тематической дегустацией игристых. Что предпочитали пить российские императоры; Кто из царской семьи Романовых был трезвенником, а кто мог прилично «нагрузиться»;...
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FMF RECORDS представляет: A Tribute to Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth and...
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Если хочется отдохнуть, поваляться на кровати, размером со сцену и научиться пра...
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Санкт-Петербург
Питер фестивалит. Музыка, маркеты, пикники на свежем воздухе – бесценно. А еще вечера с мясом, Достоевским и «Фабрикой звёзд». Почему бы нет?
Искусство под открытым небом Готовься провести теплый летний день в атмосфере т...
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Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/fsd_spb Искать собратьев по разуму — можно не только в космосе, но и на земле. Особенно, если разум - то, что тебя...
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1200₽
Екатеринбург
Уральская столица наряжается после лекции о стиле, затем обнимается на каддл-пати и веселится на инди-фесте. Дальше, разумеется, отправляется на спектакль, чтобы испытать экзистенциальный ужас, и на лекцию, чтобы выяснить, наконец: что же скрывают мухи. Лето!
Микрофест уральской музыки с приставками -инди -эмо -панк -рок от музыкального к...
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Не секрет, что детали важны. Они передают информацию, создают атмосферу и настроение. Их хочется рассматривать. И, пожалуй, стиля это касается едва ли не в первую очередь. Каким ты хочешь быть сегод...
Мокьюментари спектакль-терапия от режиссера Камиллы Магомедовой из арт-бюро «О2»...
от 600₽
«Шестиногие встречаются на нашей планете практически везде, и без них не обходится ни одно место преступления. Десятки мух, жуков и других насекомых могут рассказать следователям удивительные подробно...
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1800₽
Казань
Казань проживает июнь красиво: лекции о женской философии, импрессионисты Моне и Мане и арт-маркет. Горожане будут не прочь добавить перца в свой досуг на фэнтези-променаде и спектакле-импровизации.
На выставке представлено более 200 произведений ярких представителей раннего сов...
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