Лучшее за неделю: «Фабрика звёзд», дело мух и заботливая Пачка добра

Лето. Крутые вечеринки, крышесносные спектакли и интригующие лекции. «Кавёр» собрал топовые события и уже готов их презентовать. Поехали.

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Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий: вместе мы часто устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы. Представляем тематический розыгрыш, где любой пользователь «Кавра» может выиграть проходки на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.

Принять участие просто: будь в Санкт-Петербурге (или собирайся в гости) и оставь коммент к этой статье, но в нашем приложении:

Москва

Столица горячится на историческом ужине с шампанским, танцует на белой вечеринке и едва успевает перемещаться с одного фестиваля на другой. Кто хорошо веселится, тот хорошо отдыхает. Поэтому москвичи будут расслабляться на ретрите, слушать мантры в темноте и учиться спать в специальной школе.

Санкт-Петербург

Питер фестивалит. Музыка, маркеты, пикники на свежем воздухе – бесценно. А еще вечера с мясом, Достоевским и «Фабрикой звёзд». Почему бы нет?

Екатеринбург

Уральская столица наряжается после лекции о стиле, затем обнимается на каддл-пати и веселится на инди-фесте. Дальше, разумеется, отправляется на спектакль, чтобы испытать экзистенциальный ужас, и на лекцию, чтобы выяснить, наконец: что же скрывают мухи. Лето!

Казань

Казань проживает июнь красиво: лекции о женской философии, импрессионисты Моне и Мане и арт-маркет. Горожане будут не прочь добавить перца в свой досуг на фэнтези-променаде и спектакле-импровизации.

Новости комьюнити

В нашем закрытом телеграм-чатике всегда активно. На прошлой неделе кавровчане рассказывали, как побывали на премьере Театра Ненормативной Пластики «Интервью В» и на остросюжетном спектакле о москвичах «В кольцах».

Куда собираемся с комьюнити?

На этой неделе в Москве исследуем любовь от и до.

А в Питере путешествуем по островам счастья.

Фест от Generation Yoga Сообщество Generation Yoga приглашает тебя на масштабный фестиваль йоги и здорового образа жизни «На счастливых островах». Внутри Фестиваля гостей ждут разные зоны, где каждая — н... 29 июня Брусницын от 4400₽

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