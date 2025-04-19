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Школа сна

Центр драматургии и режиссуры. Беговая
Беговая улица, 5

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 8+
Игры
Спектакли
Необычное

Про событие

Если хочется отдохнуть, поваляться на кровати, размером со сцену и научиться правильно засыпать, возможно, через гипноз! В общем, позаботиться о себе и почувствовать себя беззаботным:) Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегаполиса. Проблемы со сном мучат каждого, однако, как справиться с этим недугом XXI века и вновь наслаждаться сновидениями, знают только сведущие – Академики Зевоты, Магистры Храпа и другие серьёзные исследователи сна. Как правильно зевать, какие сказки способствуют крепкому сну, какие колыбельные лучше убаюкивают – к решению этих вопросов надо подходить с научной точки зрения. Зрители смогут поучаствовать в настоящем мастер-классе по засыпанию, во время которого они на личном опыте опробуют все методики, созданные профессионалами. Продолжительность — 1 час 20 мин. Редактор «Кавра» Софа побывала на спектакле и оставила подробный отзыв в нашем блоге: https://kaverafisha.ru/blog/vybor-redaktsii-spektakl-shkola-sna-1039 Если коротко, Софе понравилось: «Спектакль Школа сна покорил, усыпил, убаюкал, поиграл со мной и дал возможность качественно отдохнуть»

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Комментарии

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Элис
21 июня 2024, 06:59

Время мероприятия, я считаю, совершенно не правильное) В это время любой сможет заснуть) А ты попробуй часика в 2 ночи, когда сна вообще нет :))

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Илья
20 июня 2024, 21:08

Просто лекцию прослушать прийти, правильно понял?

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Арина | Kaver Team
20 июня 2024, 21:50

Илья, привет! Как сказать:) Те, кто ходил, рассказывают, что это спектакль в формате семинара: зрители слушают интересное про сон, а ещё бегают, валяются, дерутся подушками, чтобы потом уснуть) Практика прилагается)

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Илья
20 июня 2024, 21:56

Арина | Kaver Team, хах, весело) для разнообразия можно сходить!

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Софа
21 июня 2024, 00:49

Илья, привет! Я ходила, это спектакль-практикум. Там и дети, и взрослые. Самое то, чтобы драться подушками и валяться на огромной кровати, размером со сцену. Очень рекомендую:)

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