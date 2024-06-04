Выбор редакции. Спектакль «Школа сна»

Редактор «Кавра» Софа сходила на спектакль...Нет! Она побывала на жизненном-важном семинаре для всех жителей мегаполиса. Где? Читай статью и всё узнаешь.

Что будет в статье:

О театре

Интерактивный, живой, «щедрый» театр «Центр драматургии и режиссуры». Был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным и сразу вошёл в театральную жизнь Москвы как «открытое пространство» для творческой молодёжи. У театра 3 площадки: на Беговой, на Соколе и на Поварской.

О чём спектакль?

Проблемы со сном мучат каждого, однако, как справиться с этим недугом XXI века и вновь наслаждаться сновидениями, знают только сведущие – Академики Зевоты, Магистры Храпа и другие серьёзные исследователи сна. Как правильно зевать, какие сказки способствуют крепкому сну, какие колыбельные лучше убаюкивают – к решению этих вопросов надо подходить с научной точки зрения. Зрители смогут поучаствовать в настоящем мастер-классе по засыпанию, во время которого они на личном опыте опробуют все методики, созданные профессионалами. Театральное описание

Софа из редакции Kaverafisha:

Если ты возраста такого же, что и я, то твоё детство пришлось на просмотр сериала «Папины дочки» на СТС. Так вот спешу тебя обрадовать, в спектакле главную роль профессора Храпоняна играет ТОТ САМЫЙ Денис Воронцов (по сериалу), что встречался с папиной дочкой Женей-спортсменкой:)

Спектакль Школа сна покорил, усыпил, убаюкал, поиграл со мной и дал возможность качественно отдохнуть.

Что же там происходило?

переодели в белую мягкую рубашку перед началом спектакля

сняли со всех зрителей обувь — мы ходили по мягким «кроватям»

актёры взаимодействуют со зрителями, станцевать с Сергеем Мелконян — отдельное искусство:)

много юмора, харизма главного героя сшибает с ног

было мистическое «исчезновение» профессора сна

спектакль в формате обучающего семинара от Великого Профессора Сна. Зритель участвует в эксперименте: бегает/валяется/контактирует с мягкими поверхностями и людьми, чтобы потом уснуть

ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДРАТЬСЯ ПОДУШКАМИ — всё, чего ты так хотел

в конце всех зрителей накрыли огромным одеялом, в размер театрального зала

было немножечко страшно, когда погасили свет

Кому важно сходить?

Если хочется отдохнуть, поваляться на мягком и научиться правильно засыпать, возможно, через гипноз. В общем, позаботиться о себе. Отмечу, что важно сходить каждому уставшему взрослому. Сходить, чтобы выпустить наружу своего внутреннего ребёнка, насмеяться в голос, напрыгаться и набегаться. И, конечно, отдохнуть на мягкой, белоснежной кровати. Всё, как в детстве!

Кому точно не стоит идти?

Персонам и особам, которые слишком серьёзно относятся к себе и к своей «взрослости». Людям, которые намеренно избегают веселья и смеха. Ну и тем, кто совсем не любит спать или не испытывает никаких проблем со сном. Ты знаешь так знакомых в мегаполисе?

На спектакль не идут — серьёзная складка на лбу меж бровей, «телефоны-договоры-переговоры» и великий, всемогущий скепсис.

А ближайшие спектакли уже у нас в приложении:

Что ещё посмотреть в ЦДР?