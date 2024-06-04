Выбор редакции. Спектакль «Школа сна»

О театре
Интерактивный, живой, «щедрый» театр «Центр драматургии и режиссуры». Был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным и сразу вошёл в театральную жизнь Москвы как «открытое пространство» для творческой молодёжи. У театра 3 площадки: на Беговой, на Соколе и на Поварской.
О чём спектакль?
Софа из редакции Kaverafisha:
Если ты возраста такого же, что и я, то твоё детство пришлось на просмотр сериала «Папины дочки» на СТС. Так вот спешу тебя обрадовать, в спектакле главную роль профессора Храпоняна играет ТОТ САМЫЙ Денис Воронцов (по сериалу), что встречался с папиной дочкой Женей-спортсменкой:)
Спектакль Школа сна покорил, усыпил, убаюкал, поиграл со мной и дал возможность качественно отдохнуть.
Что же там происходило?
- переодели в белую мягкую рубашку перед началом спектакля
- сняли со всех зрителей обувь — мы ходили по мягким «кроватям»
- актёры взаимодействуют со зрителями, станцевать с Сергеем Мелконян — отдельное искусство:)
- много юмора, харизма главного героя сшибает с ног
- было мистическое «исчезновение» профессора сна
- спектакль в формате обучающего семинара от Великого Профессора Сна. Зритель участвует в эксперименте: бегает/валяется/контактирует с мягкими поверхностями и людьми, чтобы потом уснуть
- ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДРАТЬСЯ ПОДУШКАМИ — всё, чего ты так хотел
- в конце всех зрителей накрыли огромным одеялом, в размер театрального зала
- было немножечко страшно, когда погасили свет
Кому важно сходить?
Если хочется отдохнуть, поваляться на мягком и научиться правильно засыпать, возможно, через гипноз. В общем, позаботиться о себе. Отмечу, что важно сходить каждому уставшему взрослому. Сходить, чтобы выпустить наружу своего внутреннего ребёнка, насмеяться в голос, напрыгаться и набегаться. И, конечно, отдохнуть на мягкой, белоснежной кровати. Всё, как в детстве!
Кому точно не стоит идти?
Персонам и особам, которые слишком серьёзно относятся к себе и к своей «взрослости». Людям, которые намеренно избегают веселья и смеха. Ну и тем, кто совсем не любит спать или не испытывает никаких проблем со сном. Ты знаешь так знакомых в мегаполисе?
На спектакль не идут — серьёзная складка на лбу меж бровей, «телефоны-договоры-переговоры» и великий, всемогущий скепсис.
А ближайшие спектакли уже у нас в приложении:
Если хочется отдохнуть, поваляться на кровати, размером со сцену и научиться пра...
2200₽
Если хочется отдохнуть, поваляться на кровати, размером со сцену и научиться пра...
2200₽