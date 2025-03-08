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Школа сна
Беговая улица, 5
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 6+
Игры
Спектакли
Необычное
Про событие
Если хочется отдохнуть, поваляться на кровати, размером со сцену и научиться правильно засыпать, возможно, через гипноз! В общем, позаботиться о себе и почувствовать себя беззаботным:) Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегаполиса. Проблемы со сном мучат каждого, однако, как справиться с этим недугом XXI века и вновь наслаждаться сновидениями, знают только сведущие – Академики Зевоты, Магистры Храпа и другие серьёзные исследователи сна. Как правильно зевать, какие сказки способствуют крепкому сну, какие колыбельные лучше убаюкивают – к решению этих вопросов надо подходить с научной точки зрения. Зрители смогут поучаствовать в настоящем мастер-классе по засыпанию, во время которого они на личном опыте опробуют все методики, созданные профессионалами. Продолжительность – 1 час 20 минут.
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Интерактивный, живой театр- "Центр режиссуры и драматургии". Спектакль "Школа сна"😴🥱 Че там происходило: 🛌переодевают в белую мягкую рубашку 🛌снимают обувь (мы ходили по мягким "кроватям") 🛌 актёры взаимодействуют со зрителями (станцевать с Сергеем Мелконян - отдельное искусство❤) 🛌много юмора, харизма того самого Воронцова из "Папиных дочек" (Сергей Мелконян) сшибает с ног🔥 🛌 спектакль в формате обучающего семинара от Великого Профессора Сна. Зритель участвует в эксперименте: бегает/валяется/контактирует с мягкими поверхностями и людьми- чтобы потом уснуть 🛌дадут возможность драться подушками 🛌в конце всех зрителей накроют огромным одеялом, в размер театрального зала 🛌будет немножечко страшно, когда погасят свет... Друг, если ты НЕ относишься к своей персоне "слишком серьёзно", то тебе однозначно на этот спектакль.