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Розыгрыш: заботливая пачка добра в Санкт-Петербурге

Вау! Любой пользователь «Кавра» может выиграть билетики на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.

Розыгрыш завершён! Поздравляем победителей!

1 место — Фестиваль «Антон тут рядом» — Надежда

2 место — Йога со щенками от Puppy Club — User №279277

3 место — спектакль «Здесь был Ёжик» — Пользователь №679765  

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Казани: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы.

Сегодня представляем твоему вниманию тематический розыгрыш «Пачка Заботы». Да будет больше добра, любви тепла этим летом:)

Среди всех, кто оставит комментарий к этой статье, разыграем 3 приза:

1 место — Фестиваль «Антон тут рядом».

Благотворительный фест от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом. Ты можешь помочь добрым делом, а ещё увидеть любимых музыкантов, посетить маркет и лекторий, кафе, бары. Ну и куда же летом без Финского залива и без красоты локации Севкабеля?

Фестиваль «Антон тут рядом»
Фестиваль «Антон тут рядом»

Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом. Каждый год с его помощью собирают миллионы рублей на добрые проекты: инклюзивный детский центр, мас...

Севкабель Порт

1200₽

2 место — Йога со щенками от Puppy Club.

Редакция и комьюнити Кавра 5 раз сходили в гости к щенкам. И в Москве, и в Питере. И мы остались довольными и спокойными за дальнейшую судьбу собачек: щенки от заводчиков, они приезжают всего на пару часов поиграть с людьми, чтобы социализироваться и легко переехать в новый дом и ничего не бояться:) И ты можешь не только попрактиковать настоящую йогу, но и понежиться с теплыми щеночками. Yoga Doga — Love!

Для особенно переживающих: всем, кто пришел на йогу дезинфицируют руки, проводят инструктаж по бережному отношению к малышам.

Йога со щенками
Йога со щенками

Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее:) Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, ча...

до
набережная канала Грибоедова, 156

2500₽

3 место — спектакль «Здесь был Ёжик».

Наши друзья из театра Zart.House приглашают тебя на терапевтичный спектакль.

Хочешь оказаться в песочнице не из песка? Спектакль погрузит тебя в сказку-рефлексию, в сказку-воспоминание, ты окажешься в психологический песочнице наедине с самим собой. И ты будешь вспоминать и искать ответы на самые трудные вопросы о детстве и взрослении, о дружбе и страхе, о жизни и смерти.

Здесь был Ежик
Здесь был Ежик

А тебе тоже иногда кажется, что тебя не существует? Спектакль «Здесь был Ежик» – это сказка-рефлексия, предлагающая тебя испытать необыкновенный опыт погружения глубоко внутрь себ...

ZART HOUSE

от 700₽

Участвовать можно, если ты из Питера или собираешься в культурную столицу в ближайшее время:

  • открой эту статью в приложении: пролистай главную до блога или нажми на баннер розыгрыша вверху,
  • оставь под ней любой комментарий — это розыгрыш для всех-всех пользователей приложения, независимо от наличия подписки на «Кавёр»,
  • жди результатов розыгрыша.

В понедельник, 24 июня в 14:00, случайным образом выберем по счастливчику на каждый приз. 

Нежности и заботы к себе, миру, природе, животным и людям!
редакция Kaverafisha

Комментарии

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Софа
24 июня 2024, 21:50

Друзья, розыгрыш завершен! Со всеми победителями свяжемся в течение суток💚

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Ирина
23 июня 2024, 19:44

Круто 🔥

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Wclc
23 июня 2024, 17:19

❤❤❤

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Андрей
23 июня 2024, 17:16

Отличная идея, буду рад приехать в Питер 👌

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Лиса
23 июня 2024, 15:18

Супер идея, молодцы!

А
Аноним
23 июня 2024, 14:44

Вчера слушала Антон тут рядом в Новой Голландии, с удовольствием поучаствую!

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Кисения
23 июня 2024, 14:38

Антон тут рядом супер!

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Alena
23 июня 2024, 14:37

Жду результатов с нетерпением ☺🫶

А
Аноним
23 июня 2024, 14:34

🫶🏻

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Пользователь №720205
23 июня 2024, 14:32

хочу на фест❤

П№
Пользователь №183169
23 июня 2024, 14:32

хочу!

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Пользователь №732314
22 июня 2024, 13:53

Мне нравятся все призы

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🫧я Настенька 🫧
20 июня 2024, 16:42

Заверните щеночков с собой!

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Евдокимов Христиан
20 июня 2024, 14:24

Интересное приложение Ещё и конкурс Здорово!

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Валерия
18 июня 2024, 22:01

Щенки это самое потрясающее, что можно потрогать!)🥹

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….
18 июня 2024, 21:38

Желаю погладить щеночков 🤩

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Надежда
18 июня 2024, 21:32

Хочу выиграть ☺👌

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Андрей
23 июня 2024, 17:17

Надежда, буду за вас болеть, но это не точно )

П№
Пользователь №679765
18 июня 2024, 21:32

Ну какие же призы ❤

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Софа
24 июня 2024, 22:16

Пользователь №679765, привет! Ты выиграла билетики на спектакль. Как с тобой связаться?)

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🫧я Настенька 🫧
17 июня 2024, 18:19

Уткин сын, я в деле!

АА
Алёна Александрова
16 июня 2024, 22:11

хочуу

П№
Пользователь №308596
16 июня 2024, 17:26

Хочу хочу хочу!!!

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Александра
15 июня 2024, 23:07

Блин как круто 😍

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Мария Попова
15 июня 2024, 18:52

Как круто😍 Хочу на йогуу

А
Аноним
15 июня 2024, 13:03

Оставляю комментарий!) хочу всюду и везде. И на фестиваль пообщаться с ребятами, помочь дружеской поддержкой и с щеночками поиграть

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Илья
14 июня 2024, 23:52

Звучит неплохо 👍

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Артём
14 июня 2024, 23:41

Звучит интересно, мне нравится)

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….
14 июня 2024, 23:06

Классная затея 😍

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Галина
14 июня 2024, 22:52

Кайф🥰

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Кисения
14 июня 2024, 21:00

Антон тут рядом - бест

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Юлия
14 июня 2024, 20:37

Как здорово 🥰

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Юлия
14 июня 2024, 20:36

Уиии

U№
User №279277
14 июня 2024, 20:32

Ну прелесть🔗

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машк
14 июня 2024, 18:05

аа щеночки 😭😭❤❤

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Софа
12 июня 2024, 19:20

Ура-ура, новая пачка добра🤭💞ждем фестиваль и щеночков

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Lesya
12 июня 2024, 17:48

🥰🥰🥰

А
Аноним
12 июня 2024, 11:32

Как это мило 🥰

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Sen
11 июня 2024, 19:12

Хочу к щенкам 🦧😗✌🏻

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Надежда
11 июня 2024, 18:32

Идеальные призы, хочу везде 💕

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Софа
11 июня 2024, 00:34

Не стесняйтесь оставлять комментарии! Пачка и правда тeплая, собранная командой Кавра и организаторами-друзьями с любовью✨

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Юлия
10 июня 2024, 19:41

Классная подборка! Особенно понравилось наличие спектакля и фестиваля в севкабеле!

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Савина Дарья
10 июня 2024, 18:13

Какое замечательное предложение

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