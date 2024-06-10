Розыгрыш: заботливая пачка добра в Санкт-Петербурге

Вау! Любой пользователь «Кавра» может выиграть билетики на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.

Розыгрыш завершён! Поздравляем победителей!

1 место — Фестиваль «Антон тут рядом» — Надежда

2 место — Йога со щенками от Puppy Club — User №279277

3 место — спектакль «Здесь был Ёжик» — Пользователь №679765

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Казани: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы.

Сегодня представляем твоему вниманию тематический розыгрыш «Пачка Заботы». Да будет больше добра, любви тепла этим летом:)

Среди всех, кто оставит комментарий к этой статье, разыграем 3 приза:

1 место — Фестиваль «Антон тут рядом».

Благотворительный фест от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом. Ты можешь помочь добрым делом, а ещё увидеть любимых музыкантов, посетить маркет и лекторий, кафе, бары. Ну и куда же летом без Финского залива и без красоты локации Севкабеля?

Фестиваль «Антон тут рядом» Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом. Каждый год с его помощью собирают миллионы рублей на добрые проекты: инклюзивный детский центр, мас... 21 августа Севкабель Порт 1200₽

2 место — Йога со щенками от Puppy Club.

Редакция и комьюнити Кавра 5 раз сходили в гости к щенкам. И в Москве, и в Питере. И мы остались довольными и спокойными за дальнейшую судьбу собачек: щенки от заводчиков, они приезжают всего на пару часов поиграть с людьми, чтобы социализироваться и легко переехать в новый дом и ничего не бояться:) И ты можешь не только попрактиковать настоящую йогу, но и понежиться с теплыми щеночками. Yoga Doga — Love!

Для особенно переживающих: всем, кто пришел на йогу дезинфицируют руки, проводят инструктаж по бережному отношению к малышам.

Йога со щенками Это популярное мероприятие: места к щеночкам разбирают быстро, бронировать лучше заранее:) Снять стресс, познакомиться с разными породами, получить милые фотокарточки — вот он, ча... до 15 июня набережная канала Грибоедова, 156 2500₽

3 место — спектакль «Здесь был Ёжик».

Наши друзья из театра Zart.House приглашают тебя на терапевтичный спектакль.

Хочешь оказаться в песочнице не из песка? Спектакль погрузит тебя в сказку-рефлексию, в сказку-воспоминание, ты окажешься в психологический песочнице наедине с самим собой. И ты будешь вспоминать и искать ответы на самые трудные вопросы о детстве и взрослении, о дружбе и страхе, о жизни и смерти.

Здесь был Ежик А тебе тоже иногда кажется, что тебя не существует? Спектакль «Здесь был Ежик» – это сказка-рефлексия, предлагающая тебя испытать необыкновенный опыт погружения глубоко внутрь себ... 29 июня ZART HOUSE от 700₽

Участвовать можно, если ты из Питера или собираешься в культурную столицу в ближайшее время:

открой эту статью в приложении: пролистай главную до блога или нажми на баннер розыгрыша вверху,

оставь под ней любой комментарий — это розыгрыш для всех-всех пользователей приложения, независимо от наличия подписки на «Кавёр»,

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В понедельник, 24 июня в 14:00, случайным образом выберем по счастливчику на каждый приз.