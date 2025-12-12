Это тема: топ-фестивали 12-14 декабря

Здесь все: от гиков до sobachek

Что будет в статье:

Пока новогодняя тема окончательно не захватила этот мир, давай посмотрим на него и запомним таким... разноплановым и остротематическим. Суперфестиваль гик-культуры, экспрессивные итальянские дни, бодрые-утренние кофе-рейвы, милейшие праздники для тебя и твоего четвероногого дружочка и другие крутые фесты уже ждут тебя в этой подборке.

Москва

Санкт-Петербург

Самара

Вино! Винил! Искусство! Тебя ожидают: - согревающий глинтвейн и вино по желанию; - краткая лекция о пейзаже в творчестве фламандских художников от искусствоведа Людмилы Малкиной; - звук виниловых пластино... 12 декабря Молодогвардейская улица, 86 2500₽

Красноярск

Зимний фест Погрузись в атмосферу волшебства на Зимнем Фесте. Чек-лист на Зимнем фесте: — Выбрать подарки и сладости для друзей, семьи, коллег — Купить живую ёлку и ёлочные игрушки ручной р... c 13 декабря по 14 декабря улица Ломоносова, 50/1 Бесплатно

Чем займётесь, пока на голову не обрушился Новый год?

Фото обложки: vk.com/localceramicsfest