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Это тема: топ-фестивали 12-14 декабря

Здесь все: от гиков до sobachek

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Самара
  4. - Красноярск

Пока новогодняя тема окончательно не захватила этот мир, давай посмотрим на него и запомним таким... разноплановым и остротематическим. Суперфестиваль гик-культуры, экспрессивные итальянские дни, бодрые-утренние кофе-рейвы, милейшие праздники для тебя и твоего четвероногого дружочка и другие крутые фесты уже ждут тебя в этой подборке. 

Москва

Comic Con
Comic Con

Один из самых крупных фестивалей гик-культуры в стране. Здесь стираются границы ...

до
Тимирязев Центр, Верхняя аллея, 6с1

от 3500₽

Local Ceramics Fest
Local Ceramics Fest

Посуда ручной работы, интерьерная керамика, керамика свободной формы, украшения,...

до
ARTPLAY

Бесплатно

Dead Space Fest 2
Dead Space Fest 2

Холодный зимний день, клуб в центре Москвы, 4 команды, все оттенки экстремальног...

Клуб «Алиби», Ащеулов переулок, 9

500₽

Italian Week Festival
Italian Week Festival

Здесь ты сможешь не только приобрести особенные подарки и продукты для новогодне...

до
«THE CUBE», ул. Большая Новодмитровская 36, стр. 12, вход 5

Бесплатно

Morning Coffee Rave 3.0
Morning Coffee Rave 3.0

Coffee Rave c музыкой, танцами и подарками всем гостям. Главный герой вечеринки ...

Anchovy’s Club, Колокольников переулок, 3с2

Бесплатно

Sobachka Market
Sobachka Market

— 45 уникальных локальных брендов, созданных с любовью к хвостикам — уютный фуд-...

c
по
Большая Новодмитровская улица, 36с2, подъезд 4

Бесплатно

Новогодний хвостфест
Новогодний хвостфест

Праздник для тебя и твоего четвероногого друга. Проект Frisky Dog Day совместно...

Три вокзала. Депо

Бесплатно

Санкт-Петербург

Омут
Омут

Первый фестиваль от музыкального сообщества «Обогрев». В этом «Омуте» черти вод...

ИОНОТЕКА

от 250₽

Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк»
Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк»

Большой фестиваль кофе, чая и подарков Огонёк пройдёт в третий раз. 65 участник...

c
по
Севкабель Порт

Бесплатно

по подписке
Subbotnik. Morning coffee party christmas edition
Subbotnik. Morning coffee party christmas edition

Новогодний выпуск серии утренних кофейный вечеринок. Поднимать новогоднее настроение будут музыкой, прекрасной компанией и разными активностями. program: * DJ SETS * DIY-зона — создание браслетиков...

Самара

Вино! Винил! Искусство!
Вино! Винил! Искусство!

Тебя ожидают: - согревающий глинтвейн и вино по желанию; - краткая лекция о пейзаже в творчестве фламандских художников от искусствоведа Людмилы Малкиной; - звук виниловых пластино...

Молодогвардейская улица, 86

2500₽

Красноярск

Зимний фест
Зимний фест

Погрузись в атмосферу волшебства на Зимнем Фесте. Чек-лист на Зимнем фесте: — Выбрать подарки и сладости для друзей, семьи, коллег — Купить живую ёлку и ёлочные игрушки ручной р...

c
по
улица Ломоносова, 50/1

Бесплатно

Чем займётесь, пока на голову не обрушился Новый год? 

Фото обложки: vk.com/localceramicsfest

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Самара
  4. Красноярск

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