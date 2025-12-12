Это тема: топ-фестивали 12-14 декабря

Пока новогодняя тема окончательно не захватила этот мир, давай посмотрим на него и запомним таким... разноплановым и остротематическим. Суперфестиваль гик-культуры, экспрессивные итальянские дни, бодрые-утренние кофе-рейвы, милейшие праздники для тебя и твоего четвероногого дружочка и другие крутые фесты уже ждут тебя в этой подборке.
Москва
Один из самых крупных фестивалей гик-культуры в стране. Здесь стираются границы ...
от 3500₽
Посуда ручной работы, интерьерная керамика, керамика свободной формы, украшения,...
Бесплатно
Холодный зимний день, клуб в центре Москвы, 4 команды, все оттенки экстремальног...
500₽
Здесь ты сможешь не только приобрести особенные подарки и продукты для новогодне...
Бесплатно
Coffee Rave c музыкой, танцами и подарками всем гостям. Главный герой вечеринки ...
Бесплатно
— 45 уникальных локальных брендов, созданных с любовью к хвостикам — уютный фуд-...
Бесплатно
Праздник для тебя и твоего четвероногого друга. Проект Frisky Dog Day совместно...
Бесплатно
Санкт-Петербург
Большой фестиваль кофе, чая и подарков Огонёк пройдёт в третий раз. 65 участник...
Бесплатно
Самара
Тебя ожидают: - согревающий глинтвейн и вино по желанию; - краткая лекция о пейзаже в творчестве фламандских художников от искусствоведа Людмилы Малкиной; - звук виниловых пластино...
2500₽
Красноярск
Погрузись в атмосферу волшебства на Зимнем Фесте. Чек-лист на Зимнем фесте: — Выбрать подарки и сладости для друзей, семьи, коллег — Купить живую ёлку и ёлочные игрушки ручной р...
Бесплатно
Чем займётесь, пока на голову не обрушился Новый год?
Фото обложки: vk.com/localceramicsfest