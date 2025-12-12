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Первый фестиваль от музыкального сообщества «Обогрев». В этом «Омуте» черти водятся, а в твоём? Если да, тогда выпусти их на нашем музыкальном фестивале «Омут». Всё ярко, громко, много артистов (и даже секретные гости) «Омут» — это большой студенческий яркий фестиваль, где ты сможешь забыть о тяжелых буднях и оторваться от души под хорошую музыку.
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