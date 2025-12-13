Новогодний выпуск серии утренних кофейный вечеринок. Поднимать новогоднее настроение будут музыкой, прекрасной компанией и разными активностями. program: * DJ SETS * DIY-зона — создание браслетиков дружбы и новогодних открытки друзьям * Спешл-напитки * Нетворкинг * Чилл-зона на старинном балконе * Фотошутинг * Зона с настольными играми