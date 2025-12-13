Выбор редакции
Subbotnik. Morning coffee party christmas edition
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
Новогодний выпуск серии утренних кофейный вечеринок. Поднимать новогоднее настроение будут музыкой, прекрасной компанией и разными активностями. program: * DJ SETS * DIY-зона — создание браслетиков дружбы и новогодних открытки друзьям * Спешл-напитки * Нетворкинг * Чилл-зона на старинном балконе * Фотошутинг * Зона с настольными играми
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи