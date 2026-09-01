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Про событие
Посуда ручной работы, интерьерная керамика, керамика свободной формы, украшения, керамика раку, керамическая плитка с отпечатками живых растений и даже керамическая мебель — все совершенно разное, но однозначно теплое, ручное и без запаха сувенирных лавок. Больше 100 участников со всей России, среди которых бывшие банкиры, режиссёры, психологи, инженеры, журналисты, глаза которых сейчас горят от керамики. Они нашли себя в керамическом ремесле — и сумели достичь профессионального уровня, не потеряв по дороге душу, смысл и самобытность. 11-13 сентября с 12:00 до 20:00
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