Посуда ручной работы, интерьерная керамика, керамика свободной формы, украшения, керамика раку, керамическая плитка с отпечатками живых растений и даже керамическая мебель — все совершенно разное, но однозначно теплое, ручное и без запаха сувенирных лавок. Больше 100 участников со всей России, среди которых бывшие банкиры, режиссёры, психологи, инженеры, журналисты, глаза которых сейчас горят от керамики. Они нашли себя в керамическом ремесле — и сумели достичь профессионального уровня, не потеряв по дороге душу, смысл и самобытность. 11-13 сентября с 12:00 до 20:00