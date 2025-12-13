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Sobachka Market

Большая Новодмитровская улица, 36с2, подъезд 4

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Бесплатно
Возраст 6+
Фестивали
Еда

Про событие

— 45 уникальных локальных брендов, созданных с любовью к хвостикам — уютный фуд-корт с вкусами сезона — активности для собак — dog swap — аукцион — лекторий — и, конечно, добрые встречи со старыми друзьями и новыми единомышленниками 13-14 декабря c 12:00 до 20:00

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