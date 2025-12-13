— 45 уникальных локальных брендов, созданных с любовью к хвостикам — уютный фуд-корт с вкусами сезона — активности для собак — dog swap — аукцион — лекторий — и, конечно, добрые встречи со старыми друзьями и новыми единомышленниками 13-14 декабря c 12:00 до 20:00