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Про событие
— 45 уникальных локальных брендов, созданных с любовью к хвостикам — уютный фуд-корт с вкусами сезона — активности для собак — dog swap — аукцион — лекторий — и, конечно, добрые встречи со старыми друзьями и новыми единомышленниками 13-14 декабря c 12:00 до 20:00
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