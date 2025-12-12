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Про событие
Один из самых крупных фестивалей гик-культуры в стране. Здесь стираются границы между кино, играми, комиксами и косплеем — сюжеты и герои из всех миров сходятся в одной реальности, чтобы создавать новые. Что тебя ждёт? Среди хэдлайнеров — эталонная Джинн Грей Фамке Янсон, топовый художник Marvel Эсад Рибич и многие другие. Bubble презентуют сериал по «Фурии» и покажут первую серию сериала по «Майору Грому». Многострадальный проект «Киберслав» сделает новый виток (и станет игрой). Аллея косплея, аллея авторов, звёздные гости, презентация игровых и кино-проектов, вобщем, три дня, полные движа и общения с единомышленниками. Ну и уникальный фестивальный мерч. Больше информации о проектах, гостях, участниках и активностях — вот тут: https://comiccon.ru/ https://vk.com/comicconigromir https://t.me/comicconigromir
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