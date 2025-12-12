ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Comic Con

Тимирязев Центр, Верхняя аллея, 6с1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 10500₽
Возраст 6+
Стендап
Кино
Игры
Фестивали

Про событие

Один из самых крупных фестивалей гик-культуры в стране. Здесь стираются границы между кино, играми, комиксами и косплеем — сюжеты и герои из всех миров сходятся в одной реальности, чтобы создавать новые. Что тебя ждёт? Среди хэдлайнеров — эталонная Джинн Грей Фамке Янсон, топовый художник Marvel Эсад Рибич и многие другие. Bubble презентуют сериал по «Фурии» и покажут первую серию сериала по «Майору Грому». Многострадальный проект «Киберслав» сделает новый виток (и станет игрой). Аллея косплея, аллея авторов, звёздные гости, презентация игровых и кино-проектов, вобщем, три дня, полные движа и общения с единомышленниками. Ну и уникальный фестивальный мерч. Больше информации о проектах, гостях, участниках и активностях — вот тут: https://comiccon.ru/ https://vk.com/comicconigromir https://t.me/comicconigromir

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста