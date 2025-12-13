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Зимний фест

улица Ломоносова, 50/1

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Погрузись в атмосферу волшебства на Зимнем Фесте. Чек-лист на Зимнем фесте: — Выбрать подарки и сладости для друзей, семьи, коллег — Купить живую ёлку и ёлочные игрушки ручной работы — Творить на мастер-классах — Сделать классные фото в фотозонах — Радовать себя новогодними напитками и едой — Встречаться с друзьями, обниматься и создавать предновогоднее настроение Маркет будет работать 13 и 14 декабря с 12:00 до 19:00.

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