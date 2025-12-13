Погрузись в атмосферу волшебства на Зимнем Фесте. Чек-лист на Зимнем фесте: — Выбрать подарки и сладости для друзей, семьи, коллег — Купить живую ёлку и ёлочные игрушки ручной работы — Творить на мастер-классах — Сделать классные фото в фотозонах — Радовать себя новогодними напитками и едой — Встречаться с друзьями, обниматься и создавать предновогоднее настроение Маркет будет работать 13 и 14 декабря с 12:00 до 19:00.