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Dead Space Fest 2

Клуб «Алиби», Ащеулов переулок, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Холодный зимний день, клуб в центре Москвы, 4 команды, все оттенки экстремального метала — Thrash/Death/Black. Что ещё нужно для идеального вечера пятницы? Chemical Warfare — настоящие мастера thrash/death метала, хорошо зарекомендовавшие себя мощнейшими выступлениями и высочайшим уровнем исполнения. Eksploration — любители мешать жёсткие риффы с атмосферными проигрышами и мелодичными соло, производя необычный death/black метал, погрузят в глубины мрачного, но притягательного космоса. Tombcrusher — молодая команда, наделавшая немало шума в андеграунде среди поклонников death/thrash метала, гарантировано устроят апокалипсис с первой до последней ноты Inhaling Cold — гости феста из Кирова, исполняющие black metal с обертонами наполненным мелодизмом и влияниями Говарда Лавкрафта, повествующей о грядущем конце человечества и пророчествах Великих Древних. Оплата на входе. Не забудь паспорт.

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