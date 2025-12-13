Coffee Rave c музыкой, танцами и подарками всем гостям. Главный герой вечеринки – кофе, а также фирменные энерджи-шоты от Anchovy’s Club. С 11:00 до 16:00 – вход свободный, столы по предварительной брони. В этот день традиционный завтрак будет продлён до 16:00, чтобы все гости смогли полноценно проснуться и продлить магию утра. За музыкальную атмосферу и драйвовый плейлист будет отвечать один из самых популярных DJ Москвы — Владимир Абрамкин (Vovash), а также Dima Noire. LINE UP: 11:00-13:30 –DJ Vovash 13:30-16:00 – DJ Dima Noire Всё время: – яркая фотозона, которую невозможно не снять (но можно проспать) – бодрящие комплименты от ресторана при поддержке WINLINE – игры, подарки, танцы, утренняя эйфория и другие сюрпризы Третья совместная вечеринка Anchovy's Club x WINLINE, на этот раз в дневном формате. Вечеринка даст заряд драйва и бодрости не только на этот день, но и на будущий год.